Incursion israélienne à Nabi Chit : le récit de l’armée libanaise

Dans un communiqué publié ce samedi, l’armée libanaise a livré les détails de l’incursion israélienne menée contre la localité de Nabi Chit, dans l’est du pays.

Communiqué de l’Armée Libanaise :

« Dans la nuit du 6 au 7 mars 2026, à 22h50, les unités de l’armée ont détecté 4 hélicoptères israéliens ennemis survolant la zone de Al-Khriba – Baalbeck, à la frontière libano-syrienne. Deux hélicoptères ont procédé au débarquement d’une force ennemie dans les environs, parallèlement à un bombardement aérien violent et de grande envergure sur les villages voisins.

À la suite de cela, les unités militaires spécialisées ont mis en œuvre des mesures d’alerte et de défense immédiates, et ont lancé des fusées éclairantes pour découvrir la zone de débarquement, alors que les éléments de la force ennemie s’étaient déjà dérobés aux regards.

Le débarquement a été ponctué par une opération de bombardement et de ratissage ennemi de ce secteur, suivie d’un échange de tirs entre la force ennemie et les habitants de la région, après que ladite force s’est déplacée du site de débarquement vers la zone de Nabi Chit. L’opération s’est poursuivie jusqu’aux environs de 3h00 du matin.

3 militaires et plusieurs citoyens sont tombés en martyrs à la suite du violent bombardement ennemi ayant accompagné l’opération.

Un suivi est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’opération ».