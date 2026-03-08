27e vague de l’opération de Promesse Tenue 4 : Les Gardiens de la révolution iraniens frappent la raffinerie de Haïfa

Le bureau de presse des Gardiens de la révolution iraniens a annoncé que « la raffinerie de pétrole de Haïfa a été frappée par des missiles Khaibar Shekan », confirmant que « cette attaque est une riposte à l’attaque américano-israélienne contre la raffinerie de Téhéran ».

Le bureau de presse a ajouté que « la 27e vague de l’opération de Promesse Tenue 4 a été menée avec succès lors d’une opération conjointe utilisant des drones et des missiles contre des cibles américaines et sionistes ».

Ciblage de sites militaires à Haïfa

Il a été précisé que, lors de cette opération stratégique multidimensionnelle, des sites militaires sionistes à Haïfa, dans le nord de la Palestine occupée, ont été ciblés avec précision à l’aide des nouveaux missiles à propergol solide Khaibar Shekan des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution, caractérisés par leur capacité de guidage jusqu’à l’impact ».

Il a également été annoncé que « des unités de drones ont ciblé avec succès la base militaire américaine de Marina, située à proximité des bâtiments de Warner Bros. à Abou Dhabi ».

Ciblage de sites américains en mer

Le communiqué indique que « la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a ciblé l’unité de commandement des drones Shahbad de la Cinquième flotte à Bahreïn, ainsi que des dépôts de soutien militaire américains à Bandar Salman, sur la côte est de l’Arabie saoudite ».

Il est noté que « la surveillance de terrain du CGRI a indiqué « qu’Israël tente d’utiliser des civils dans les régions nord et centre des territoires occupés comme boucliers humains pour protéger son personnel militaire ».

Le CGRI a également affirmé que « la situation dans la région et les territoires occupés est devenue de plus en plus instable en raison des attaques iraniennes », ajoutant que « les forces armées de la République islamique surveillent de près le personnel militaire américain avec précision et une planification méticuleuse ».

Porte-parole des Gardiens de la révolution : Bases d’où l’agression a été lancée totalement détruites

Le général de brigade Ali Mohammad Naeini, porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens, a confirmé « la destruction totale des bases d’où l’agression a été lancée ». Il a précisé que « 17 navires de guerre américains, israéliens et alliés ont été ciblés ».

Naeini a ajouté : « Le quartier général de la Cinquième flotte de l’US Navy et la base aérienne stratégique d’Al Udeid, ainsi que les bases d’Al Dhafra, d’Al Jafra et de Sheikh Issa, ont subi des frappes massives et répétées de missiles et de drones. »

Il a également indiqué que « des centres gouvernementaux et militaires israéliens ont été visés, notamment le complexe gouvernemental, l’état-major général et le ministère de la Défense, situés en territoire occupé ».

Dans le même contexte, le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a indiqué que « des sites stratégiques tels que l’aéroport Ben Gourion, la base aérienne de Ramat David, les chantiers navals de Haïfa et les complexes militaro-industriels de Beit Shemesh et d’Ashdod ont été la cible de frappes de précision ».