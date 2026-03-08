Le quartier général iranien de Khatam al-Anbiya exhorte l’Azerbaïdjan à expulser les sionistes

Samedi, le porte-parole du quartier général central iranien de Khatam al-Anbiya a affirmé que « les forces armées iraniennes, malgré leur engagement important dans les combats contre les agresseurs américains et sionistes dans la région, ont déployé tous les efforts possibles pour garantir la protection de la sécurité nationale et des intérêts des pays amis, voisins et musulmans ».

S’adressant à l’Azerbaïdjan, voisin de l’Iran et pays musulman, il a déclaré : « Afin d’empêcher la propagation de l’insécurité dans la région, vous devez expulser les sionistes de votre pays et éviter de mettre en danger la sécurité de votre peuple et celle de l’Iran. »

Deux jours auparavant, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait assuré son homologue azerbaïdjanais que « l’Iran n’avait tiré aucun projectile vers le Nakhitchevan (république autonome au sein de l’Azerbaïdjan), suite à un incident ayant fait plusieurs blessés parmi les citoyens azerbaïdjanais ».

Araqchi a déploré les blessures subies par des citoyens azerbaïdjanais lors de cet incident, soulignant que « des incidents similaires avaient été observés ces derniers jours ».

