Iran : L’ayatollah Mojtaba Khamenei élu guide suprême

L’Assemblée des experts iranienne a élu l’ayatollah Mojtaba Khamenei Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, le troisième à occuper cette fonction dans le pays.

L’Assemblée a annoncé que cette élection faisait suite à des délibérations approfondies et poussées, menées conformément à l’article 108 de la Constitution, et fondées sur le devoir religieux et la conviction de devoir se présenter devant Dieu Tout-Puissant, comme décidé lors de sa séance extraordinaire de ce dimanche.

Elle a ajouté que l’élection de l’ayatollah Mojtaba Khamenei reposait également sur le vote unanime des représentants de l’Assemblée des experts et témoignait de la reconnaissance par cette dernière de la position suprême du Guide suprême et de l’importance de la question du leadership au sein du système de la République islamique.

L’assemblée a appelé le peuple iranien, en particulier les élites et les intellectuels des séminaires et des universités, à « prêter allégeance à la direction et à maintenir l’harmonie autour de l’axe de tutelle », exprimant sa reconnaissance envers les membres du conseil intérimaire stipulé à l’article 111 de la constitution.

Le Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) ont prêté allégeance à l’ayatollah Mojtaba Khamenei: « Nous sommes prêts à obéir et à nous sacrifier pleinement, conformément aux ordres du Guide suprême de notre époque, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei »

Des foules immenses à Téhéran et dans les provinces ont célébré cette élection .

Le samedi 1er mars, la télévision iranienne a annoncé le martyre du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, sayyed Ali Khamenei, dans son lieu de travail, la « Maison du Leadership », suite à une attaque américano-israélienne survenue à l’aube. L’agence de presse Fars a confirmé le martyre de sa fille, de son gendre et de son petit-fils et sa petite fille. Plus tard, elle a rapporté le martyre de son épouse.

L’ayatollah Mojtaba Khamenei, né en 1969, est le deuxième fils de l’imam martyr et l’une des figures les plus influentes du cercle de la famille Khamenei.

Le président américain Donald Trump avait précédemment annoncé son opposition à la nomination de sayyed Mojtaba à ce poste, déclarant dans une interview à Axios que « le résultat est inacceptable » . « Je dois être impliqué dans cette nomination, comme cela a été le cas pour Delcy Rodriguez au Venezuela », a-t-il souligné.

