Trump : Nous envisageons des « options très fermes » concernant l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi matin que lui et l’armée américaine envisagent des « options très fermes » concernant l’Iran, compte tenu des événements qui se déroulent dans le pays.

Trump a ajouté que l’armée américaine étudie cette affaire, confirmant que l’administration américaine envisage diverses réponses, y compris d’éventuelles options militaires.

Le président américain a en outre indiqué être en contact avec des dirigeants de l’opposition iranienne, tout en prétendant que Téhéran avait appelé la veille à des négociations concernant son programme nucléaire, ajoutant : « Nous pourrions les rencontrer. »

Par ailleurs, un responsable américain a déclaré que Trump devrait rencontrer ses principaux conseillers mardi afin de discuter des options possibles concernant l’Iran.

L’Iran est le théâtre d’émeutes qui secouent plusieurs provinces depuis plusieurs jours, entrainant la destruction de biens publics et privés, ainsi que la mort de nombreux membres des forces de sécurité et du Bassidj ainsi que des civils.

Ces éléments ont exploité les récentes manifestations pacifiques pour semer le chaos dans le pays. L’Iran affirme que ces éléments sont liés à des entités étrangères, principalement le Mossad et les États-Unis.