Tucker Carlson : Beyrouth, une des plus belles villes du monde ; « Israël » l’un des pays les plus laids. « Sa nature est destructrice »

Le célèbre animateur américain Tucker Carlson poursuit sa diatribe contre l’entité sioniste et la guerre menée par son pays contre l’Iran fustigeant son coût élevé et son impact sur la politique américaine.

Lors de son émission sur sa plateforme X, « The Tucker Carlson », le 7 mars dernier, il s’en est violemment à l’agression israélienne contre le Liban

« Il y a une chose que j’ai remarquée et que je ne peux m’empêcher d’exprimer, lorsque vous dites que les Israéliens détruisent Beyrouth, que je considère — après avoir visité de nombreuses villes à travers le monde — comme l’un des plus beaux endroits de la planète. » a-t-il dit à la 42e minute de son programme.

Il a ajouté : « Beyrouth est tout simplement une merveille, elle est magnifique. Et le fait qu’elle soit détruite par Israël… est l’un des pays les plus laids du monde, où rien de beau n’a été construit depuis 1948, et je suis désolé de le dire, mais j’ai visité chaque endroit de ce pays et c’est la vérité, la nature de cet empire émergent est destructrice. »

Carlson a expliqué que les belles choses finissent toujours par être détruites : « Beyrouth, certaines parties de la Syrie, des lieux saints et des régions d’Iran qui sont magnifiques et qui sont complètement détruites. »

Il a conclu en disant : « Il semble que ce soit aussi une guerre contre la beauté, et il semble qu’il y ait un effort délibéré de l’armée israélienne pour détruire la beauté, et je voulais le dire parce que je le ressens vraiment. »

Saagar Enjeti on how this war changes American politics forever.



(0:00) Monologue

(11:22) Is America's Sovereignty in Danger?

(23:37) Are We Moving Toward Nuclear War?

(27:54) The Iranian Refugee Crisis

(35:47) Israel's Takeover of Lebanon

(42:05) The War on Beauty

(46:42) The… pic.twitter.com/kOOQeYdNyw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 6, 2026

