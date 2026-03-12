Forces armées iraniennes : Excellentes capacités de renseignement et relations étroites avec les pays étrangers qui effectuent une surveillance par satellite

Mercredi soir, le général de division Yahya Rahim Safawi, conseiller du commandant en chef des forces armées iraniennes, a révélé que « les forces iraniennes disposent d’excellents systèmes de renseignement ».

Il a déclaré : « Nous entretenons de bonnes relations avec les pays étrangers en matière de renseignement, et ils effectuent également une surveillance par satellite. »

Il a ajouté : « Nous recevons des informations directes et en temps réel sur les mouvements des flottes américaines, de la Sixième flotte en Méditerranée à la Cinquième flotte dans l’océan Indien, et même en mer d’Oman. »

Dans une interview accordée à la télévision iranienne, le général de division Safawi a souligné : « les avions américains décollent des États-Unis, de Diego Garcia ou de leurs bases en Europe, nous recevons directement les informations les concernant. »

Il a précisé : « Nous connaissons leur position actuelle et, parfois, nous disposons même de leurs coordonnées exactes. »

Le général de division Safawi a noté qu’« il n’y a pas de missiles sur les bases ciblées par l’ennemi », soulignant que « toutes les bases ont été déplacées et les systèmes de missiles dispersés sur différents sites ».

Le conseiller du commandant en chef des forces armées iraniennes a également insisté sur le fait que « cette guerre se dirige vers une victoire inévitable de l’Iran, et cette fois, nous serons ceux qui leur dicteront leur loi », ajoutant : « Les États-Unis ont été humiliés ».

Les USA doivent s’attendre à d’autres surprises dans les prochains jours

Dans ce contexte, le général de brigade Ali Fadawi, commandant en chef adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a confirmé que « son pays possède des missiles sous-marins d’une vitesse de 100 mètres par seconde, laissant entendre leur utilisation potentielle dans les prochains jours ».

M. Fadawi a ajouté que « l’Iran et la Russie sont les deux seuls pays au monde à posséder la technologie nécessaire à ces missiles », notant que « les USA doivent s’attendre à d’autres surprises dans les prochains jours ».

Le général de brigade Majid Mousawi, commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution iraniens, s’est adressé au président américain Donald Trump, l’exhortant à ordonner au Commandement central américain (CENTCOM) de publier des informations et des images prises avant et après les frappes qui ont ciblé plusieurs bases militaires, affirmant qu’il s’agissait de « scènes à voir ».

Source : Médias