Guerre psychologique : les Libanais tournent en dérision le larguage des milliers de tracts appelant à désarmer le Hezbollah

L’ennemi tente de semer la discorde entre les Libanais après avoir échoué à atteindre ses objectifs par les moyens militaires, recourant ainsi aux méthodes classiques de la guerre psychologique.

L’aviation israélienne a largué vendredi des milliers de tracts sur Beyrouth, dans un fracas semblable au bruit d’une explosion.

Les tracts adressés aux Libanais les exhortent à « désarmer le Hezbollah, bouclier de l’Iran ». « Le (sort du) Liban relève de ta décision et de personne d’autre », est-il écrit dessus. Le texte précise que « l’unité 504 œuvre à garantir l’avenir du Liban et de son peuple », en référence à une unité du renseignement militaire israélien.

Cependant, comme en témoignent les images, les Libanais ont accueilli cette initiative avec dérision, la jugeant inefficace.

De nombreux citoyens ayant ramassé ces tracts ont réaffirmé leur attachement à la Résistance comme unique voie pour défendre le Liban face à l’agression, après avoir expérimenté tous les autres moyens qui se sont avérés incapables de les protéger, notamment le recours à l’État, aux institutions de la prétendue communauté internationale et de son mécanisme.