Cheikh Qassem : nous nous sommes préparés à une longue bataille

Dans son discours pour la célébration de la Journée d’al-Qods, décrétée le dernier vendredi du mois de Ramadan, le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a déclaré que la Résistance islamique s’est préparée « à une longue bataille » assurant que l’ennemi israélien aura « des surprises sur le champ de bataille ».

Nous sommes confrontés à une agression cruelle et dangereuse qui constitue une menace existentielle à tous égards, a-t-il affirmé, lors d’un discours retransmis par la télévision, indiquant que cette bataille est destinée à défendre tout le Liban.

Déplorant que le gouvernement libanais ne soit parvenu à garantir ni la souveraineté ni la protection de ses citoyens il a estimé que les solutions diplomatiques ont échoué.

« L’ennemi nous place entre la défaite et la reddition, or ni la défaite ni la reddition ne font partie de notre vocabulaire », a-t-il affirmé réitérant les conditions du Hezbollah pour mettre fin à la guerre. « L’arrêt de l’agression, le retrait des territoires occupés, la libération des prisonniers, le retour des personnes déplacées et le début de la reconstruction sont les solutions pour que la résistance mette fin à ce combat », a-t-il conclu.

Au début de son allocution, cheikh Qassem a réaffirmé l’attachement du Hezbollah à la Palestine jusqu’à « sa libération totale ».

Les idées principales du discours de cheikh Naïm Qassem

« Aux côtés de la Palestine »

Aujourd’hui, nous abordons la Journée d’Al-Qods, ainsi que la situation politique actuelle.

Commençons par la Journée d’Al-Qods : cette journée a été instituée par l’Imam Khomeiny, après la victoire de la Révolution islamique en Iran en 1979. Il l’a fixée au dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, durant les Nuits du Destin (al-Qadr). Cette journée, empreinte de spiritualité et de foi, exprime le soutien aux opprimés, la volonté d’indépendance et la foi en la liberté humaine, quelles que soient les pressions ou les tentatives visant à détourner de cette noble position.

Notre Imam Khomeiny, que Dieu sanctifie son âme, a dit : « La Journée d’Al-Qods est une journée universelle, qui ne se limite pas à Jérusalem. C’est une journée de confrontation entre les opprimés et les oppresseurs, une journée de confrontation entre les peuples qui gémissent sous le joug de l’injustice américaine et d’autres formes d’injustice et les superpuissances. » Par conséquent, cette journée revêt une importance symbolique dans l’appel à la libération de la Palestine, et sa portée symbolique s’étend à tous les peuples opprimés du monde, les exhortant à se libérer du joug de la servitude et de l’injustice.

L’occupation de la Palestine et de Jérusalem constitue ici la plus grande injustice au monde aujourd’hui, et ce sont les USA et les grandes puissances qui ont parrainé cette occupation, établi cette tumeur cancéreuse et l’ont légitimée en 1948.

La guerre actuelle en Palestine et la confrontation avec l’ennemi israélien, ainsi que les ambitions expansionnistes de l’ennemi israélo-américain dans la région et dans le monde, sont en réalité le fait de cette entité malveillante qui empêche cette région d’atteindre la stabilité depuis plus de 70 ans et elle continuera de le faire tant qu’elle existera. La libération de la Palestine aurait des répercussions considérables pour le bien-être de la population, tandis que l’occupation continue de la Palestine et de Jérusalem a également des conséquences néfastes et négatives à l’échelle mondiale.

Lorsque nous commémorons la Journée d’al-Qods, nous affirmons que les Palestiniens ne sont pas seuls et que la responsabilité est collective. Le peuple palestinien a consenti d’immenses sacrifices. Lors de la dernière bataille contre l’ennemi israélien, le Déluge d’Al-Aqsa, qui a duré plus de deux ans, le peuple palestinien de Gaza seulement a subi la perte de 260 000 martyrs et blessés – hommes, femmes et enfants – au milieu de la destruction généralisée de Gaza, du génocide perpétré et des massacres systématiques menés par Israël avec le soutien direct des États-Unis et de l’Occident.

La position de l’Imam Khomeiny a été un tournant décisif, un tournant qui a revitalisé la cause palestinienne, un tournant qui nous a conduits à une nouvelle étape où nous pouvons envisager la possibilité de la libération.

Les croyants sont les plus concernés, et leur soutien à la Palestine témoigne de leur foi. Nous, au Hezbollah et à la Résistance islamique, resterons aux côtés de la Palestine, la soutenant et l’appuyant dans sa quête d’une libération complète. Le Hezbollah et les résistants libanais ont offert leur soutien à Gaza pendant la Bataille des Braves, consentant d’énormes sacrifices, notamment celui du Maitre des martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, que Dieu l’agrée, qui s’est élevé en martyr sur la voie de la Palestine, la voie de la vérité, la voie d’al-Qods, la voie de la foi, la voie de l’humanité, aux côtés de Sayyed al-Hachemi (Hachem Safieddine) des dirigeants, des martyrs, des blessés et de tous ceux qui ont donné leur vie pour cette cause, en défense de la vérité et en soutien à al-Qods.

Tous les peuples arabes et musulmans ont le devoir de se tenir aux côtés de Jérusalem et de la Palestine. Tous les peuples libres du monde ont le devoir de se tenir aux côtés de Jérusalem et de la Palestine, car ce faisant, ils se tiennent aux côtés d’eux-mêmes, ils se tiennent aux côtés de leur propre liberté, ils prennent position contre les oppresseurs et les tyrans qui n’épargnent personne au monde de leur injustice et de leur tyrannie.

Nous réaffirmons notre solidarité avec al-Qods, sa libération et l’appel à l’unité universelle, avec cette grandeur incarnée par l’Iran islamique, qui a offert ses biens les plus précieux et les plus sacrés pour la Palestine et la cause de la libération.

Le dernier sacrifice de l’Iran islamique, qu’il continue d’offrir, est le martyre du Grand Ayatollah Sayyed Khamenei, que Dieu sanctifie son âme, qui a tout donné et s’est élevé vers Dieu Tout-Puissant avec les justes martyrs et avec tous les sacrifices consentis en Iran islamique pour cette grande et essentielle cause autour de laquelle nous devons tous nous rassembler.

« Une bataille légitime »

Pour ce qui est de la situation politique, j’aborderai plusieurs points :

Premièrement : au Liban, nous menons une défense légitime contre l’agression brutale israélo-américaine. Nous sommes confrontés à une agression sauvage et dangereuse qui constitue une menace existentielle à tous égards. Cette agression n’a pas cessé après l’accord de cessez-le-feu de 15 mois ; son intensité a certes diminué, mais dans le cadre d’une stratégie consistant à instrumentaliser la poursuite de l’agression pour atteindre ses objectifs par le biais de groupes armés libanais, évitant ainsi la nécessité d’une confrontation directe. Par conséquent, nous n’étions pas confrontés à une situation saine ; nous étions confrontés à un acte barbare qui a duré 15 mois.

Nous avons averti à plusieurs reprises que l’occasion se faisait rare, que la poursuite de cette agression avait une limite, tout comme notre patience. Et je vous le dis franchement : à trois reprises, à trois moments différents, nous nous sommes réunis au plus haut niveau pour délibérer sur la manière de réagir. Nous estimions que le moment était mal choisi ; nous étions convaincus qu’il fallait leur donner une autre chance, et nous étions convaincus que les circonstances n’étaient pas propices. De plus, plusieurs parties nous ont contactés, nous exhortant à donner une nouvelle chance au processus politique.

Le mois dernier, le débat israélien s’est concentré sur la nécessité d’une opération majeure contre le Liban, mais la discussion a surtout porté sur le calendrier : fallait-il l’intervenir avant, après ou simultanément à une attaque contre l’Iran ? Nous avons constaté, au vu des événements qui ont suivi l’attaque contre l’Iran et le martyre de l’Imam Khamenei (que Dieu ait son âme), que les circonstances étaient propices à une confrontation avec cet ennemi. D’une part, ils attaquent depuis 15 mois et semblent déterminés à ne pas s’arrêter. D’autre part, ils ont assassiné notre Imam et guide. Troisièmement, si la bataille coïncide avec la confrontation en cours avec l’Iran islamique, nous pouvons affaiblir les capacités de l’ennemi et le contraindre à accepter un accord plus favorable. Par conséquent, une combinaison de facteurs a contribué à notre décision de riposter. En réalité, la salve de missiles a été essentielle pour démasquer le plan israélien, car les Israéliens l’ont immédiatement mis en œuvre. Ils auraient pu le faire un ou deux jours plus tard. Le débat ne porte pas sur qui a commencé ni sur qui combat ; Le débat porte sur le fait que nous sommes confrontés à une agression qui dure depuis 15 mois, à l’occupation par Israël de plusieurs points du Liban et à l’agression qui se poursuit. Il est impératif de faire face à cette situation.

Nous avons riposté en nous défendant. Certains disent : « Vous avez provoqué l’ennemi avec cette salve ! » Sous-entendu : « Quinze mois ne vous ont-ils pas provoqués ? Cinq cents martyrs, des centaines de blessés, les destructions, l’occupation, les captures ? Tout cela ne vous a-t-il pas provoqués ? Et c’est pourquoi vous considérez cette riposte comme une provocation ? » Quoi qu’il en soit, nous nous considérons en état de légitime défense.

Conscients de la durée potentielle de cette opération, nous avons décidé de la nommer « La Bataille de la Paille Mangée ». Nous sommes donc engagés dans cette bataille, qui vise à défendre le Liban, notre dignité et notre terre, et à affronter l’ennemi israélien. Nous avons choisi ce nom en référence à l’image de l’éléphant, comme l’a dit Dieu Tout-Puissant : « N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les compagnons de l’éléphant ? N’a-t-Il pas fait échouer leurs projets ? Il a envoyé contre eux des volées d’oiseaux qui les ont frappés avec des pierres d’argile cuite, et Il les a rendus semblables à de la paille rongée. » Si Dieu le veut, notre confrontation avec l’ennemi israélien connaîtra le même sort.

Soyons clairs : le combat que nous menons, le combat de la résistance libanaise et du peuple libanais, est un combat contre l’agression israélienne qui frappe le Liban. Certes, d’autres facteurs entrent en jeu, mais cela ne change rien au fait que ce combat n’est pour personne d’autre ; ce combat est pour nous. Ce combat est libanais ; ce combat relève de la légitime défense et nous devons tous y participer.

« Echec des efforts diplomatiques«

Deuxièmement, les efforts diplomatiques au Liban ont lamentablement échoué. Le gouvernement libanais s’est montré incapable d’instaurer la souveraineté ou de protéger ses citoyens. Dans cette agression, l’ennemi israélien a eu recours au massacre de civils, au déplacement forcé de populations et à la démolition de maisons de manière horrible, criminelle et extrêmement dangereuse. Il a même pris pour cible la mosquée Al-Qard Al-Hasan (une institution civile) et des zones résidentielles, et a déplacé des villages et des villes entières sous prétexte de combattre des résistants. Il ne combat pas des résistants ; il tue des gens ; il détruit des vies. C’est là, en tout cas, un exemple typique des tactiques israéliennes. Il n’y a d’autre solution à cette situation que la résistance, faute de quoi le Liban court à sa perte.

Pour votre information, nous, la résistance, avons tiré les leçons de la Bataille des Braves (‘Uli al-Ba’s) qui a privé l’ennemi d’objectifs militaires. Désormais, la résistance les combat en ciblant leurs soldats par des tactiques mobiles, sans maintenir de positions fixes. Lorsqu’ils menacent d’une invasion terrestre, nous leur disons : ce n’est pas une menace, mais le prélude à leur échec inévitable. Chaque avancée et chaque invasion renforcent les gains des combattants de la résistance grâce à leurs opérations sur le terrain et en affrontant l’ennemi au corps à corps. Par conséquent, nous affirmons que l’ennemi est actuellement incapable d’atteindre ses objectifs. Lorsque Katz (ministre israélien de la Défense) déclare : « Si le gouvernement libanais ne contrôle pas le Hezbollah, nous nous emparerons du territoire », nous lui répondons : personne ne vous arrêtera. Allez-y, emparez-vous du territoire, et nous verrons bien. Pouvez-vous instaurer la stabilité ? Pouvez-vous maintenir votre occupation ? Pouvez-vous consolider votre présence ? Vous ne le pouvez pas, et vous ne le pourrez jamais, avec cette résistance, avec ce peuple, avec cette armée, avec cette nation, avec le peuple honorable de notre patrie, le Liban. Vous ne pourrez pas faire cela.

Aujourd’hui, lorsque le Premier ministre Netanyahu déclare que le Liban doit réagir et frapper le Hezbollah, faute de quoi Israël s’en prendra à ses infrastructures, cela revient à dire : vous leur demandez de se dresser contre leur propre peuple ? Dès lors, pourquoi solliciter le gouvernement, puisque vous en êtes capable ? Vous commettez déjà suffisamment de crimes, mais ceci ne fait que confirmer votre incapacité à assumer vos responsabilités.

« Une longue bataille »

Troisièmement : Nous nous sommes préparés à un long affrontement et, si Dieu le veut, ils seront surpris sur le champ de bataille. Les menaces de l’ennemi ne nous effraient pas et il sera témoin de notre puissance. Sachez que la ferveur de la jeunesse de la Résistance islamique est si forte qu’elle frôle l’amour divin et la dévotion envers Dieu Tout-Puissant. Ces jeunes hommes sont des martyrs qui ne craignent pas la mort et sont impatients de combattre. J’ai reçu votre message, ô Moudjahidines : vous êtes le sel de la terre et la miséricorde du ciel, les étendards de la gloire et l’espoir de l’avenir. Poursuivez votre chemin avec la bénédiction de Dieu et vous réussirez, si Dieu le veut. « Et il Nous incombe toujours de secourir les croyants. »

Notre force réside dans notre foi en Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant a dit : « Ô Prophète, exhorte les croyants au combat. S’il y a parmi vous vingt hommes fermes, ils vaincront deux cents. Et s’il y en a cent parmi vous, ils vaincront mille mécréants, car ils sont un peuple ignorant. »

L’unité se multiplie par la foi ; c’est la véritable force. Nous sommes forts par notre foi en Dieu Tout-Puissant, forts par notre volonté, notre soutien à la vérité et notre constance. Dieu Tout-Puissant dit : « Ô vous qui croyez, si vous soutenez Dieu, il vous soutiendra et affermira votre foi. » Nous soutenons la vérité, nous soutenons le Seigneur des mondes et nous soutenons cette cause. Par conséquent, notre foi sera inébranlable, si Dieu le veut, selon sa promesse.

Nous sommes forts grâce aux ressources que nous avons acquises. Dieu ne nous a pas demandé plus que ce dont nous sommes capables : « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez, force et chevaux de guerre, afin de terrifier l’ennemi de Dieu et votre ennemi, et ceux que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. » Cela signifie : nous devons nous préparer, et nous avons préparé ce que nous pouvions. Par conséquent, notre force réside dans trois piliers fondamentaux qu’il convient de considérer conjointement : notre foi en Dieu Tout-Puissant, notre volonté et notre attachement à la vérité, et les ressources que nous avons constituées. C’est ce qui est exigé de nous, et nous accomplissons ce devoir.

Nous savons que la force militaire n’est pas égale à la leur, mais nous ne les affrontons pas par la seule force. Nous les affrontons avec ces trois atouts : la foi, la volonté et nos capacités. Et notre force réside aussi dans nos droits et notre terre.

Lorsqu’ils tuent, ils cherchent seulement à dissuader toute résistance, mais ils n’y parviendront pas. Ces personnes, celles qui sont affiliées au mouvement de résistance, celles qui ont donné leurs enfants sur la voie de la résistance, celles qui les élèvent dans l’honneur, la dignité, la morale, l’avenir et la terre – ces personnes sont le peuple de la résistance, de l’honneur, de la dignité et de la fierté. Ce sont celles qui ont donné ce qu’elles ont de plus précieux : leurs enfants et leur chef, Sayyed Hassan, que Dieu l’agrée.

« Ils nous disent tenez bon »

Ces personnes sont inébranlables, si Dieu le veut. Si les Israéliens pensent qu’en les déplaçant, ils se retourneront contre nous, qu’ils aillent écouter ce que disent les déplacés : ils nous exhortent à tenir bon, nous assurant de leur soutien et considérant leur déplacement comme une contribution essentielle à la réussite de la résistance. Ils affirment : « Ayez confiance en Dieu, car nous ne voulons pas revenir à notre situation antérieure. » Les personnes déplacées et les réfugiés sont en mesure de contribuer et de se sacrifier, et ils s’en contentent, ils y croient. Bien sûr, ce déplacement, en plein mois sacré du Ramadan et en hiver, nous affecte profondément, et notre peuple sait que nous partageons sa souffrance. Nous sommes issus de leur communauté et ils sont issus de la nôtre, mais la persévérance est la clé pour surmonter cette épreuve.

Ô notre peuple honorable qui endure et persévère, vos actions sont un signe de force et de victoire. Je tiens à remercier ici tous ceux, de toutes confessions, régions et institutions officielles, qui ont contribué à accueillir et à soutenir les personnes déplacées. Si Dieu le veut, ce sera pour eux une source de fierté, et la victoire sera pour tous ceux qui ont contribué et se sont dévoués corps et âme en ce moment historique exceptionnel.

« Je suis protégé par la mort »

J’ai appris hier que Netanyahu m’a menacé de mort, pensant pouvoir m’intimider par de telles menaces. L’Imam Ali (que la paix soit sur lui) a dit : « La mort est une protection suffisante », ce qui signifie : je suis protégé par la mort. Quand la mort survient, nul ne peut l’empêcher ; quand elle ne survient pas, nul ne peut la hâter. Par conséquent, votre menace est vaine et sans valeur. Occupez-vous de vos propres affaires. Selon nos versets et nos hadiths, quiconque accroît la corruption sur terre court à sa perte. « En vérité, Pharaon s’est élevé au-dessus du pays et a divisé son peuple en factions, opprimant un groupe parmi eux, massacrant leurs fils et épargnant leurs femmes. Il était certes du nombre des corrompus. » (Coran 2:140)

Netanyahu fait partie des corrompus, de même que ceux qui répandent la corruption avec lui. Quel en fut le résultat ? « Et Nous voulions accorder notre faveur à ceux qui étaient opprimés sur terre, faire d’eux des chefs et des héritiers », selon Coran.

Je ne sais pas si ce que fait Netanyahu – en augmentant les meurtres, la criminalité et la sauvagerie, en bafouant l’humanité – peut nous rapprocher des 80 années dont on parle souvent. On dit qu’après 80 ans, le royaume d’Israël s’effondrera. Ils en sont à 79 ans, peut-être deux ans de plus, je ne sais pas.

Dans tous les cas, vous devriez craindre pour vous-même, car vous avez mené votre peuple à une situation désastreuse, une situation où il s’effondrera avec vous. Pourquoi empêchez-vous la population de savoir combien de personnes ont été tuées et blessées en Israël ? Pourquoi empêchez-vous de filmer ? Pourquoi les empêchez-vous d’être informés ? Parce que vous voulez les tromper et leur cacher la vérité. Quoi qu’il en soit, tout cela finira par éclater au grand jour.

« Ni défaite ni reddition »

Quatrièmement : nous ne sommes pas la cause de l’agression. Fichez le camp. L’agression israélo-américaine est la cause de ce qui se passe au Liban, et non la résistance. La résistance est une réaction. Nous l’avons répété à maintes reprises : libérons le Liban, qu’Israël se retire, mettons fin à l’agression, et il n’y aura plus aucun problème entre nous.

Nous trouverons un moyen de coopérer et de gérer la situation au Liban. La résistance est une réaction naturelle. Sans la résistance de ces quarante dernières années, le Liban n’existerait pas. Ils tentent aujourd’hui de reproduire le même scénario, mais avec la résistance, c’est impossible. Nous ne sommes donc pas responsables de ce qui se passe actuellement au Liban et dans la région. C’est l’agression israélo-américaine qui détruit la stabilité, qui détruit la sécurité, qui paralyse le peuple libanais et qui ne nous laisse que deux options : la capitulation ou la poursuite de la résistance. Que signifie capituler ? Cela signifie les laisser atteindre leurs objectifs. Cela signifie que cela nous affecte tous. Cela signifie que cela contribuera à la création d’un Grand Israël. Non, l’alternative n’est pas la capitulation. Il n’y a ni défaite ni reddition dans notre vocabulaire. Nous resterons inébranlables sur le champ de bataille, quels que soient les sacrifices et les exigences. Nous sommes prêts à tout. Que personne ne s’épuise avec nous. Que personne ne présume que notre souffrance signifie que nous reculerons. Nous ne reculerons pas, car il s’agit de notre existence même. C’est un combat existentiel, et non un combat limité ou simple.

« Arrêter l’agression et non la résistance »

Voyez l’exemple de ce qui s’est passé à Nabichite (localité dans la Békaa) : les Israéliens y ont lancé une incursion. Si les résistants ne l’avaient pas affrontée et n’ont pas consenti de si grands sacrifices, cette incursion, répétée une seconde fois, aurait réussi. Sans résistance, qu’auraient fait les Israéliens ? Ils seraient entrés dans les maisons de Nabichite, une à une, tuant les habitants un à un, emmenant qui bon leur semblait et faisant ce qui leur plaisait. Et c’est le cas dans toutes les régions du Liban : ils veulent désarmer le Liban, désarmer la résistance, priver l’armée de sa capacité à les affronter et empêcher le gouvernement libanais de soutenir la résistance, afin de pouvoir faire ce qu’ils veulent au Liban.

Non, personne ne les laissera faire. Personne ne les laissera agir à leur guise. Nous resterons la résistance. Il faut arrêter l’agression, pas la résistance. C’est notre pays ; nous ne laisserons personne contrôler son destin, ses décisions ou la façon dont son peuple vit. Nous combattons, confiants dans la victoire. Nous ne permettrons pas à l’ennemi d’atteindre son but : nous anéantir et contrôler le Liban. Nous resterons un rempart infranchissable contre ses desseins. Nous avons la foi, la volonté et la force. Tuer est notre coutume, et notre dignité nous vient de Dieu : le martyre.

On pourrait se demander : la solution est-elle finalement la même ? La solution est claire : il faut mettre un terme définitif à l’agression, Israël doit se retirer entièrement des territoires occupés, libérer les prisonniers, permettre à la population de retourner dans ses villages et entamer la reconstruction. C’est le seul moyen pour la résistance de mettre fin à ce conflit.

« Dites à l’ennemi : non »

Cinquièmement : nous exigeons que le gouvernement cesse de faire des concessions gratuites, car cela ne fait qu’enhardir l’ennemi et prolonger la guerre. Comprenez bien ceci : chaque concession que vous faites ne fait que renforcer la détermination de l’ennemi. Si vous tenez bon, vous êtes pleinement justifiés. Ils attaquent votre pays et vos citoyens, votre avenir, votre dignité et vos enfants. Aucune région du Liban n’a été épargnée et les menaces persistent.

Dites à l’ennemi : non. Ne faites pas de concessions prématurées et gratuites. On ne négocie pas en jetant ses cartes en l’air, surtout quand les Israéliens ne répondent même pas. De plus, j’exige davantage du gouvernement : prenez une position ferme. Faites entendre votre voix, revenez sur certaines de vos décisions contre la résistance. C’est une occasion en or pour nous de rester unis. Ne poignardez pas la résistance dans le dos, mes frères. Nous vivons une époque où l’unité nous fortifie. L’unité est un atout vital qui nous permettra de contrecarrer les actions de l’ennemi israélien. J’exhorte nos partenaires au pays à privilégier l’unité : Israël doit s’engager à se retirer, et nous devons commencer à sauver le Liban et mettre fin à l’agression. Ensuite, vous pourrez aborder tous les sujets que vous voudrez. La résistance continue, et le champ de bataille est le théâtre de l’honneur. La parole appartient désormais au champ de bataille ; nous sommes prêts, Dieu est avec nous, notre peuple est avec nous, et les peuples libres et honorables de notre pays et du monde entier sont avec nous. C’est cette force qui triomphera, si Dieu le veut.

Je dois ici aborder brièvement la situation en Iran : l’Iran est attaqué, et le monde entier en est témoin. Le monde entier constate que l’Amérique et Israël veulent imposer leur projet à l’Iran, visant à le détruire, ainsi que son avenir, sa civilisation et son existence même. Mais l’Iran se défend avec honneur et dignité, et il résiste, louange à Dieu. Aujourd’hui, le peuple a élu un nouveau Guide suprême, le Sayyed élu, que son influence soit grande. Ainsi, si Dieu le veut, il œuvrera contre les desseins de ses ennemis. Voyez les manifestations de la Journée d’al-Qods : quelle magnificence ! Alors qu’Israël menaçait de la disperser, le peuple est resté uni, ses dirigeants ont fait preuve de force et les forces de sécurité et militaires se sont engagées à poursuivre leur action. Si Dieu le veut, ce peuple est invincible et résilient.

En conclusion, je vous le dis : la responsabilité de cette destruction incombe à l’agression, et la solution est de la dissuader et de l’arrêter, et non de livrer gratuitement ce pays à l’ennemi israélien. Nous n’accepterons pas une vie d’humiliation, ni que certains exploitent cette agression à leur profit au détriment d’autres citoyens. En ce mois béni de Ramadan, nous prions Dieu Tout-Puissant de nous accorder succès, victoire et patience. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.

Source : Al-Manar