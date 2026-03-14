Riposte de l’Iran 47: Missile sur le Néguev. Des missiles à fragmentation sur la Grande Tel Aviv. Des incendies. « La guerre n’a pas encore commencé »

Ce samedi après minuit, le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a publié un communiqué annonçant le lancement de la 47e vague de l’opération « Promesse Tenue 4 » contre des cibles américaines et israéliennes.

Le communiqué indique que l’opération visait des sites dans le désert du Néguev, à Beersheba, à No’atim, ainsi que des repaires du groupe séparatiste Komala dans la ville de Lod, et la base militaire américaine d’Al Udeid au Qatar.

Il a indiqué que les attaques avaient été menées à l’aide de missiles à propergol solide Khaibar Shekan et de missiles à propergol liquide Qadr.

En « Israël », des images ont montré la chute d’un missile dans le Néguev au sud.

Des médias israéliens ont rendu compte que les sirènes ont retenti dans le Néguev et à Dimona en raison de l’arrivée de missiles iraniens puis ont indiqué qu’un missile s’est écrasé sans préciser le lieu.

Les images ont montré une activité intense de la police et des ambulances israéliennes dans le Néguev, certains médias évoquant une recherche d’autre missiles.

Il est question que des missiles à fragmentation ont été utilisés dans les tirs de missiles iraniens sur le centre, causant des incendies.

Le Yediot Ahronoth a fait état de 8 sites qui ont été touchés par ces missiles dans la région de la Grande Tel Aviv.

Plusieurs incendies se sont déclaré dans la ville de Lod au centre, dans la région de Shoham et à Rishon Etzion.

Des chutes de missiles ont été signalées en Haute Galilée, dans le nord. Les Gardiens de la révolution avaient indiqué avoir « ciblé la Galilée, le plateau du Golan, Haïfa et les bases américaines de la région avec des missiles Qadr et Khaibar et des drones. »

Dans la journée, plusieurs endroits ont aussi été visés.

Par ailleurs, un ordre d’évacuation a été émis par le CGRI à l’attention des habitants de la région de Ramat Gan les sommant de la quitter via la route 4.

« Votre gouvernement vous ment. La guerre n’a pas encore commencé », avertit le texte.

Selon le ministère de la Santé israélien, il y eu 3199 blessés israéliens depuis le début de la guerre contre l’Iran.

Source : Divers