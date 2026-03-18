L’ennemi israélien intensifie son agression : Beyrouth et sa banlieue sud sous le feu des raids. Un immeuble pulvérisé à Bachoura

L’ennemi israélien a élargi le périmètre de son agression contre le Liban, ciblant la capitale Beyrouth et plusieurs autres régions.

À Zokak el-Blat, une frappe nocturne a visé un appartement sans aucun préavis, après trois premiers raids ayant touché ce même quartier face à Al-Qard al-Hassa », ainsi que deux appartements dans le secteur de Basta al-Tahta (caserne Fathallah).

Ce mercredi à l’aube, un immeuble à Bachoura a été pulvérisé suite à un ordre d’évacuation de la part de l’ennemi, sous prétexte qu’il se situe près d’un site du Hezbollah.

Selon un bilan provisoire du Centre d’opérations d’urgence du ministère de la Santé, ces raids sur Beyrouth ont fait 10 martyrs et 27 blessés. Des restes humains ont été prélevés sur les lieux afin d’identifier les victimes par tests ADN.

Agression israélienne contre un immeuble résidentiel à Beyrouth

Parallèlement, l’aviation ennemie a mené deux frappes violentes sur Haret Hreik et Ghobeiri dans la banlieue sud.

Au Sud-Liban, les raids ont visé plusieurs villes et villages, faisant également des martyrs et des blessés. Un immeuble a également été pulvérisé à Aakbieyeh, dans le district de Saïda.

Dans la ville de Saïda, un drone a ciblé un véhicule à proximité de la mosquée Al-Zaatari.

L’agression s’étend à la plaine de la Bekaa : frappes meurtrières et ciblage des infrastructures

Dans la Bekaa occidentale, l’ennemi a ciblé quatre habitations à Sohmor, les détruisant totalement et faisant quatre martyrs.

À Baalbek, le ministère de la Santé a rapporté qu’un raid de l’ennemi israélien sur la ville a coûté la vie à quatre citoyens et blessé sept autres.

Stations-services

Par ailleurs, l’ennemi a inclus les stations-service de la société Al-Amana dans sa liste de cibles, les frappant successivement à Borj el-Chemali, Srifa, Deir Kanoun el-Nahr, Bayt Yahoun et El-Haouch, au sud.

La Résistance riposte : les rassemblements de l’armée ennemie sous le feu

En riposte, le Hezbollah a annoncé durant la nuit avoir visé plusieurs rassemblements de soldats de l’armée ennemie à la frontière libanaise par des salves de missiles et de roquettes à Tallat al-Khazan, dans le secteur d’Al-Nabaa à Odaisseh, ainsi qu’à Al-Khanouk Aitaroun.

Les positions ennemies au site d’Al-Marj (face à Markaba), au projet Taybeh, à Aqabat Rob Thalatheen et à Mays el-Jabal ont également été pilonnées.

Enfin, une attaque au drone suicide a été menée au sud du village frontalier de Maroun al-Ras.