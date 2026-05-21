Sayyed Al-Houthi : Des cellules liées à des organisations humanitaires sont impliquées dans le ciblage du gouvernement yéménite

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a confirmé que « les ennemis mènent des opérations d’infiltration à grande échelle », évoquant « l’implication de cellules affiliées à des organisations humanitaires au Yemen, directement dans le crime perpétré par l’ennemi israélien contre le gouvernement yéménite ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’opération visant le gouvernement était dirigée par une entité étrangère, qui travaillait directement avec un groupe d’éléments locaux au sein d’organisations humanitaires ». Il a souligné que « les ennemis instrumentalisaient même la cause humanitaire et les organisations humanitaires à des fins d’infiltration, comme cela s’est produit au Yémen, en activant leur rôle dans le recueil de renseignements ».

Détaillant cette activité d’espionnage, sayyed Al-Houthi a affirmé que « la cellule, dirigée par un étranger, avait surveillé des réunions gouvernementales pendant plusieurs jours grâce à des technologies de pointe ». Il a indiqué que » les cellules liées à l’ennemi israélien ne se contentaient pas de recueillir des renseignements, mais menaient également des opérations ciblées, en plus d’effectuer d’importantes activités de collecte d’informations sur les dépôts d’armes et les zones d’opérations sensibles et stratégiques ».

Sur le plan économique, sayyed al-Houthi a fait remarquer que « les ennemis profitent largement des marchés des sociétés musulmanes dans les pays arabes et ailleurs, engrangeant des sommes considérables et d’importantes ressources grâce à ces vastes marchés ». Il a noté « qu’ils gagnent des milliards rien qu’avec le tabac exporté des pays arabes, sans parler des profits colossaux générés par d’autres produits ».

Il a également évoqué « le pétrole irakien, pillé par des entreprises américaines qui en tirent davantage profit que le peuple irakien, y compris les compagnies pétrolières elles-mêmes ».

Dans le contexte de la guerre systématique menée contre la nation, sayyed al-Houthi a averti que « le ciblage du secteur de la santé était l’un des objectifs prioritaires des ennemis, notamment dans les domaines de la fertilité et de la contraception, dans le cadre de leur campagne visant à cibler et à anéantir la nation ». Il a souligné « qu’avec leurs avancées scientifiques et leur contrôle sur les entreprises, les ennemis se concentrent sur la fabrication de substances toxiques aux effets physiques, psychologiques et sanitaires nocifs».

Source : Divers