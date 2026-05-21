Israel Hayom : Le Hezbollah aveugle le commandement Nord à la frontière libanaise

Le quotidien israélien Israel Hayom a reconnu que « le commandement Nord israélien était aveuglé après l’attaque menée par le Hezbollah contre tous les capteurs déployés le long de la frontière libanaise lors de ce conflit ».

Le journal ajoute que le Hezbollah a « attaqué les capteurs installés par Israël à la frontière libanaise à l’aide de missiles de précision », précisant que ces dispositifs étaient conçus pour la « détection précoce des incursions aériennes ».

Dans ce contexte, les médias israéliens ont reconnu aujourd’hui « l’incapacité de l’armée à prendre le contrôle du terrain dans le sud du Liban, sur fond de craintes liées aux drones du Hezbollah et à l’affaiblissement continu des forces, en l’absence de toute perspective politique ou militaire claire ».

Source : Médias