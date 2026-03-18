Martyre de la parole libre : Al-Manar pleure son directeur des programmes politiques Hajj Mohammad Cherri

C’est avec une douleur mêlée de fierté que la chaîne Al-Manar annonce le martyre de l’un de ses piliers, le directeur des programmes politiques Mohammad Cherri, et de son épouse, suite à une agression israélienne, mardi soir, contre la capitale Beyrouth.

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

« Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. »

Avec toute la fierté et la dignité, et avec la foi en la marche du devoir et de la vérité que nous suivons quelles que soient les ampleurs des sacrifices, la chaîne Al-Manar annonce à ses téléspectateurs, à ses abonnés, au peuple de la patrie et de la Résistance, ainsi qu’à tous les hommes libres du monde, le martyre du directeur des programmes politiques de la chaîne, le collègue Hajj Mohammad Cherri et de son épouse, tombés lors du raid sioniste contre le quartier de à Beyrouth.

La main de la traîtrise israélienne ayant frappé des civils en sécurité dans leurs foyers et leurs appartements résidentiels, le collègue Mohammad Cherri et son épouse sont tombés en martyrs, tandis que leurs enfants et petits-enfants, femmes et enfants, ont été blessés et transférés vers les hôpitaux.

Le collègue martyr a scellé des décennies d’un parcours professionnel missionnaire, en tant que média de la résistance, patriote révolutionnaire et homme engagé, croyant en l’arme de la parole pour défendre le droit, quel qu’en soit le prix.

Les téléspectateurs d’Al-Manar l’ont connu comme présentateur de programmes politiques et interlocuteur cultivé, équilibré et logique ; ses collègues de la chaîne l’ont connu comme directeur des programmes politiques durant dix ans, membre du conseil d’administration, et comme un confrère intègre, calme et croyant.

Même la maladie, ces derniers jours, ne l’avait pas éloigné de sa présence intellectuelle sur le terrain de la parole. C’est durant sa convalescence après une intervention chirurgicale que la main de la criminalité sioniste l’a atteint lors des raids sur Beyrouth ; il s’est ainsi élevé en martyr, s’en remettant à Dieu, aux côtés de son épouse patiente, Hajja Oum Hassan.

Alors que la chaîne Al-Manar annonce son martyre comme celui de la parole libre, elle s’engage devant lui, devant tous les martyrs parmi les chefs, les résistants, les innocents et les collègues tombés en martyrs, à poursuivre sur la voie du droit et à s’attacher à la parole libre et à l’image honnête et pure, quels que soient les sacrifices.

Source : Al-Manar