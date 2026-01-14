Le Royaume-Uni prépare un déploiement massif de troupes en Ukraine

Le Royaume-Uni va dépenser 200 millions de livres sterling pour préparer ses troupes à une mission de maintien de la paix en Ukraine. L’accent principal est mis sur la modernisation des équipements et la défense contre les drones. Cependant, le Premier ministre Keir Starmer ne précise pas d’où viendra l’argent pour aider Kiev.

Le ministre britannique de la Défense John Healey a annoncé ces mesures à venir vendredi soir, suite à une rencontre avec Volodymyr Zelensky, écrit le Telegraph.

Keir Starmer a déjà promis de déployer des troupes britanniques en Ukraine en cas d’instauration d’un régime de cessez-le-feu, suivant l’exemple de la France, qui a également promis d’introduire ses propres troupes sur le territoire ukrainien.

La majeure partie des fonds sera consacrée à la modernisation des véhicules blindés des forces armées britanniques. De plus, de l’argent sera également alloué au développement de technologies supplémentaires de lutte contre les drones et à un nouveau système de communication.

«Aujourd’hui, à l’aube de la cinquième année du début de l’opération militaire spéciale à grande échelle, les Ukrainiens, civils comme militaires, continuent de se battre avec un immense courage», a déclaré Healey.

«En plus de la déclaration du Premier ministre faite cette semaine, nous augmentons nos investissements dans notre préparation pour garantir que les forces armées britanniques sont prêtes à se déployer et à diriger un contingent de forces multinationales en Ukraine, car une Ukraine en sécurité signifie un Royaume-Uni en sécurité».

«Alors que nous œuvrons pour un accord de paix potentiel, nous continuons à soutenir l’Ukraine dans son combat actuel en renforçant la défense aérienne du pays, tout en soutenant simultanément l’industrie britannique, les emplois et l’innovation sur notre sol».

Cette déclaration intervient après qu’il a été révélé que le ministère britannique de la Défense serait confronté à un déficit de financement de 28 milliards de livres sterling (environ 37 milliards de dollars) au cours des quatre prochaines années, ce qui menace de compromettre les vastes plans d’investissement dans le complexe militaro-industriel.

Avant Noël, Richard Knighton, chef des forces armées britanniques, a informé Starmer d’une pénurie de fonds imminente. Les responsables de la défense craignent que des réductions soient nécessaires au sein des forces armées pour rééquilibrer le budget.

Healey a insisté sur le fait que les dépenses de 200 millions de livres sterling pour la mission en Ukraine avaient déjà été prélevées sur le budget de défense principal, malgré la crise financière qui frappe le ministère.

En cas de conclusion d’un accord de paix, on s’attend à ce que du personnel de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air britannique compose le contingent britannique qui sera envoyé en Ukraine.

Les informations sur le nombre supposé de forces que Londres envisage d’envoyer n’ont pas encore été officiellement confirmées. Cependant, des sources affirment que leur nombre pourrait atteindre 7500 militaires, ce que contestent des initiés au sein même du ministère de la Défense, qui affirment que le nombre final pourrait être inférieur.

Les critiques craignent que le Royaume-Uni ne trouve difficile de mener une telle mission, puisque les rangs de l’armée britannique ont été réduits à leur plus bas niveau depuis plus de 200 ans et comptent actuellement environ 71 000 soldats pleinement formés.

Lord Dannatt, ancien chef de l’armée de terre britannique, a déclaré que le Royaume-Uni aurait besoin de recruter au moins 10 000 militaires supplémentaires pour augmenter les effectifs à un niveau suffisant permettant de fournir le nombre nécessaire de soldats pour mener une opération «indéfinie» en Ukraine.

La date du déploiement n’est pas encore fixée, le calendrier dépend de savoir si Vladimir Poutine accepte ou non un cessez-le-feu, ce qui semble peu probable dans un avenir proche.

Par Alexandre Lemoine

Source : Observateur Continental