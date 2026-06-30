Texte de la dernière mouture fuité de l’annexe sécuritaire

Le texte de l’annexe sécuritaire de l’accord signé par l’équipe de l’autorité soumise à la tutelle avec ‘Israël’ a été divulgué, lundi, via plus d’un canal diplomatique. Toutefois, le document fuité ne contient que le cadre général, alors que des clauses et des titres exécutifs n’ont pas encore été révélés.

Une source informée a déclaré au quotidien Al-Akhbar que l’ennemi dispose de propositions détaillées concernant chaque clause de l’annexe sécuritaire, en particulier ce qui est lié au rôle de l’armée libanaise et à ses mécanismes de fonctionnement.

Elle a ajouté que la partie américaine a, de son côté, soumis des propositions supplémentaires concernant l’armée, parmi lesquelles des idées inscrites dans un cadre général, mais qui réaniment la proposition précédente visant à créer une force spéciale chargée de la mission de désarmer le Hezbollah.

Selon la dernière formule divulguée, l’annexe sécuritaire stipule ce qui suit :

Premièrement : Détermination des zones expérimentales

Les parties s’engagent, immédiatement, à déterminer et à lancer la première zone expérimentale dans le secteur du Litani Sud, dans le cadre d’un processus de planification militaire convenu, adoptant un modèle en quatre étapes :

1 – Nettoyer la zone, prendre les mesures légales à l’encontre de tous les individus armés non gouvernementaux qui exercent des activités non autorisées, et détruire ou neutraliser l’infrastructure leur appartenant, y compris, mais sans s’y limiter, les armes, leurs dépôts, les tunnels et les centres de commandement appartenant aux groupes armés non gouvernementaux.

2 – Vérifier, via une tierce partie convenue par les deux parties, que la zone est exempte de groupes armés non gouvernementaux et de leur structure militaire.

3 – Déployer des forces armées libanaises de haute compétence qui assument le contrôle opérationnel complet, de manière à empêcher tout retour de l’activité des groupes armés non gouvernementaux.

4 – L’État libanais prend en charge la direction des efforts de reconstruction, avec le soutien de l’aide internationale et en coordination via la voie politique.

Deuxièmement : Exécution et vérification

L’armée libanaise dirige l’exécution de ce modèle, étant entendu que son succès se mesure à l’aune de la réalisation du processus de désarmement et de démantèlement convenu et vérifiable dans le cadre des négociations.

‘Israël’ et le Liban créent « l’Équipe de coordination militaire pour le Liban » (MCG4L), chargée de travailler 24 heures sur 24 pour gérer les opérations de déconfliction, de vérification et de supervision de l’exécution globale, à condition qu’elle soumette ses rapports aux autorités politiques au Liban et en ‘Israël’ via des canaux militaires indirects entre eux. La vérification s’effectue en parallèle avec les opérations de nettoyage.

Troisièmement : Engagements sécuritaires

L’armée libanaise s’engage à prendre toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour garantir le désarmement du Hezbollah et des autres groupes armés non gouvernementaux, et mettre fin à tout rôle ou capacité militaire qui leur appartiennent à l’intérieur du territoire libanais.

Quatrièmement : Redéploiement progressif

Jusqu’à l’achèvement du processus de désarmement et de démantèlement convenu et vérifiable, Israël s’engage à exécuter une réduction progressive de ses forces sur le territoire libanais selon des conditions déterminées, en préparation de leur redéploiement final, conformément à un plan et une séquence déterminés via « l’Équipe de coordination militaire pour le Liban » (MCG4L), en parallèle avec le déploiement de l’armée libanaise.

Cinquièmement : Résultat escompté

Dans le cadre des efforts plus larges visant à désarmer tous les groupes armés non gouvernementaux et à les démanteler, comme convenu dans le cadre de ces négociations, l’État libanais doit restaurer sa pleine autorité sur l’ensemble de son territoire et garantir la sécurité israélienne à long terme.

Sixièmement : Contrôle et règlement des différends

Les parties effectuent, avec la facilitation des États-Unis, des révisions périodiques de l’exécution, et peuvent modifier cette annexe par un accord mutuel. Tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution est résolu via des discussions tripartites.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar