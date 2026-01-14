Larijani à Trump : Vous et Netanyahu êtes les principaux responsables du massacre du peuple iranien

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a qualifié le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de principaux responsables du massacre du peuple iranien. Il s’agit de la première réponse officielle iranienne aux récents appels de Trump à la violence en Iran.

Dans un message publié sur la plateforme X, Larijani a écrit : « Nous dévoilons les noms des principaux responsables du massacre du peuple iranien : 1- Trump, 2- Netanyahu. »

Trump a incité à la poursuite des émeutes en Iran et à la prise de contrôle des institutions étatiques, affirmant que « l’aide est en route », faisant clairement référence au soutien américain aux troubles.

Dans un message publié sur la plateforme Truth Social, Trump s’est adressé à ceux qu’il a qualifiés de « patriotes iraniens », leur assurant que « l’aide est en route », sans en préciser la nature. Il a également annoncé l’annulation de toutes les rencontres avec les responsables iraniens jusqu’à ce que ce qu’il a qualifié de « massacres insensés » de manifestants cesse.

Trump a ajouté, promettant que ceux qu’il a appelés « meurtriers et agresseurs » « paieraient un lourd tribut ».

Dans ce contexte, les autorités iraniennes indiquent que « des émeutiers se sont infiltrés dans les manifestations pacifiques portant sur la situation économique, les transformant en émeutes et en meurtres délibérés ». Elles affirment que « ces actes ont été orchestrés par des groupes terroristes et séparatistes soutenus par le Mossad et les États-Unis, et prétendent détenir des preuves que les premières enquêtes ont confirmées. En conséquence, Téhéran soutient que les appels de Trump constituent une incitation à la violence, et non un soutien aux manifestations pacifiques ».

À l’inverse, le Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, s’est adressé au peuple iranien à la suite des manifestations massives qui ont secoué le pays, affirmant qu’elles constituaient « une grande réussite et un jour historique » qui avaient déjoué les plans des ennemis.

Les propos de M. Khamenei interviennent après le lancement, lundi, de vastes marches populaires à travers l’Iran sous la bannière de la « Solidarité nationale et de l’hommage à la paix et à l’amitié », condamnant les émeutes armées et rejetant l’ingérence étrangère, avec des slogans contre les États-Unis et « Israël », et affirmant le soutien populaire à la République islamique.

Source : Médias