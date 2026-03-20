Netanyahu : Nous avons ciblé le gisement Pars de manière unilatérale. Des routes alternatives au détroit d’Ormuz et à la mer Rouge sont nécessaires

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé « qu’Israël a ciblé le champ gazier de Pars en Iran unilatéralement, sans la participation directe de ses alliés ».

Lors d’une conférence de presse, M. Netanyahu a déclaré que « le président américain Donald Trump a demandé à Tel-Aviv de cesser de cibler les installations iraniennes vitales dans la prochaine phase ».

Il a affirmé « qu’Israël se conformera à la demande de M. Trump », ajoutant que « la guerre avec l’Iran prendra fin plus tôt qu’on ne le pense ».

« Israël » a besoin de routes alternatives

Sur le plan économique et logistique, Netanyahu a souligné « l’urgence de sécuriser des routes commerciales alternatives, compte tenu des risques croissants qui menacent le trafic maritime ».

Il a déclaré : « Nous avons besoin de routes alternatives contournant le détroit d’Ormuz et la mer Rouge… Nous devons disposer d’oléoducs et de gazoducs s’étendant vers l’ouest à travers la péninsule arabique jusqu’à nos ports israéliens sur la mer Méditerranée, et ainsi nous éliminerons définitivement ces points de blocage. »

Ces déclarations contredisent les propos de trois responsables israéliens confiés à Reuters : « l’attaque israélienne contre le champ gazier iranien de South Pars aurait été coordonnée avec les États-Unis, et ils ont laissé entendre qu’elle ne se reproduirait pas ». Ces déclarations interviennent après que Trump a affirmé que « les États-Unis n’ont aucune connaissance préalable de l’attaque, que le Qatar n’y avait joué aucun rôle et qu’ils ignoraient tout de son déroulement ».

Selon Axios, « les États-Unis étaient au courant de l’attaque israélienne et l’ont même approuvée afin de faire pression sur l’Iran. Cependant, après les représailles iraniennes contre des champs gaziers au Qatar, Trump a changé de cap ».

Lors d’une attaque de missiles iraniens, Netanyahu affirme avoir détruit l’arsenal balistique iranien

Yaïr Lapid, chef de l’opposition israélienne, a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour ses déclarations aux médias étrangers, dans lesquelles il affirmait que « l’Iran n’a plus la capacité d’enrichir de l’uranium ni de produire des missiles balistiques ».

Dans un communiqué, Lapid a déclaré : « Annoncer la destruction de l’industrie balistique iranienne alors que des missiles sont lancés d’Iran vers Israël et que les habitants du nord du pays se mettent à l’abri est une insulte aux efforts du peuple israélien. »

Il a ajouté : « Ce n’étaient pas les objectifs de guerre déclarés. Les objectifs affichés étaient l’élimination complète du programme nucléaire, la destruction totale de l’industrie balistique et la prévention de sa reconstruction, ainsi que le changement de régime et l’élimination du Hezbollah. »

Lapid a conclu : « La vraie question n’est pas ce que l’Iran peut faire aujourd’hui, mais ce qu’il sera capable de faire demain, après la fin de la guerre, ou dans un an. »

Les déclarations de Netanyahu, jeudi, ont coïncidé avec des frappes de missiles iraniennes sur la Palestine occupée. Il a affirmé que « l’Iran n’était plus capable d’enrichir de l’uranium ni de produire des missiles, tandis que les sirènes retentissaient dans le nord de la Palestine occupée ».

Il a déclaré : « Après 20 jours de guerre, on peut affirmer avec certitude que l’Iran ne peut plus produire de missiles balistiques ni enrichir d’uranium pour développer une arme nucléaire. »

Simultanément aux déclarations de Netanyahu, des sirènes ont retenti dans le nord suite au lancement de missiles balistiques sophistiqués par l’Iran. L’agence de presse iranienne Tasnim a réagi à sa déclaration en écrivant : « Au moment même où Netanyahu prétendait avoir détruit les capacités balistiques iraniennes, l’Iran lançait une nouvelle vague d’attaques contre Israël. »

Source : Médias