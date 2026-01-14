Gaza: Plus de 100 enfants tués depuis le cessez-le-feu. Aggravation de la crise humanitaire et sanitaire

Les souffrances des personnes déplacées dans la bande de Gaza s’aggravent en raison des intempéries qui frappent le territoire. Ces deux derniers jours, sept Palestiniens sont morts sous les décombres de bâtiments endommagés par de précédents bombardements israéliens, une situation aggravée par une vague de froid intense.

Selon des témoignages sur le terrain, des centaines de milliers de personnes déplacées vivent dans des tentes délabrées, sans aucune protection.

Les fortes pluies et les vents violents ont arraché des centaines de tentes, exacerbant une situation humanitaire déjà catastrophique et augmentant les souffrances des habitants, toujours déplacés et sans abri sûr.

UNICEF: la survie à Gaza « reste précaire »

Dans ce contexte, un porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a alerté sur la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, compte tenu de l’agression israélienne en cours et de la dégradation des conditions de vie et sanitaires.

Il a souligné que les vents violents qui balayent la bande rendent difficile d’imaginer comment des milliers de personnes déplacées parviennent à survivre sous des tentes.

Il a expliqué que le système de santé de la bande de Gaza est « complètement dévasté », soulignant que les efforts se concentrent actuellement sur la lutte contre la propagation des épidémies parmi les personnes déplacées, compte tenu du surpeuplement et du manque de services médicaux de base.

Le porte-parole de l’UNICEF a révélé que plus de 100 enfants ont été tués dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu conclu en octobre.

Il a précisé que parmi les victimes figuraient des enfants ciblés par des attaques de drones et d’hélicoptères israéliens.

Il a indiqué que les bombardements israéliens contre la bande de Gaza se poursuivent, insistant sur le fait que la survie « reste précaire ».

Bien que les opérations de bombardement et d’artillerie aient ralenti et diminué quelque peu pendant le cessez-le-feu, elles n’ont pas totalement cessé.

Dujarric: le nombre de cas de malnutrition aiguë à Gaza a atteint environ 95 000

Entre-temps, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a annoncé que le nombre de cas de malnutrition aiguë dans la bande de Gaza a atteint environ 95 000, un indicateur alarmant de l’aggravation de la crise humanitaire, en particulier chez les enfants et les groupes les plus vulnérables.

Les forces israéliennes continuent de violer le cessez-le-feu à Gaza pour le 95e jour consécutif, dans un contexte de bombardements aériens et d’artillerie.

Sur le terrain, les forces israéliennes ont continué de violer l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour le 95e jour consécutif, alors que de nouveaux bombardements aériens et d’artillerie ont visé diverses zones de la bande.

Des sources sur le terrain ont rapporté que des hélicoptères israéliens ont ouvert le feu, ce mercredi matin, sur les quartiers nord de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en violation flagrante des termes du cessez-le-feu entré en vigueur il y a trois mois.

Ces mêmes sources ont ajouté que l’aviation israélienne a mené une série de frappes aériennes visant les zones ouest de Rafah, tandis que l’artillerie israélienne a bombardé les zones nord-est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, ainsi que les zones est du camp de réfugiés d’al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

Ces événements surviennent dans un contexte de violations continues du cessez-le-feu par les forces d’occupation depuis son entrée en vigueur le 10 octobre 2024.

Des sources sur le terrain ont documenté des centaines de violations israéliennes quotidiennes, notamment des tirs d’armes à feu, des bombardements aériens et d’artillerie, ainsi que des survols intensifs d’avions de combat au-dessus de différentes zones de la bande de Gaza, faisant au moins 450 martyrs et 1 236 blessés.