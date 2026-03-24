Le CGRI couvre le ciel israélien de missiles à sous-munitions et frappe Haïfa. Hommage aux responsables médiatiques martyrs du CGRI, des Qassam et du Hezbollah

Depuis l’après-midi de lundi, trois vagues de missiles ont été lancées par le Corps des Gardiens de la révolution dans le cadre de l’opération Promesse Tenue 4 en riposte à l’agression américano-israélienne.

La dernière , vague 78, a été menée après minuit, déclenchant les sirènes d’alerte dans de larges régions au centre, au sud et au nord et couvrant le ciel de missiles à sous-munition.

Selon un bilan premier, une ogive a frappé la région de Nacher dans la ville de Haïfa, causant d’importantes destructions. Un Israélien a été blessé par des éclats de missiles, rapporte la chaine israélienne 14.

Des ogives à sous-munitions se sont écrasés à Nahariyya et à proximité de Haïfa et une forte explosion a été entendue dans la ville sainte d’al-Qods, ont rapporté des correspondants.

Vague 77 et 76

Dans l’après-midi de ce lundi, le CGRI avait lancé deux vagues supplémentaires à celles lancées dans la matinée, en riposte aux attaques américano-israéliennes qui ont fait ce lundi plus de 50 martyrs et blessés.

Les médias iraniens ont rendu compte de raids sur la ville de Khorramābād à l’ouest de l’Iran qui ont causé le martyre de 6 personnes et blessé 43 autres. D’autres raids sur Bandar Abbas au sud ont endommagé le bâtiment de radiodiffusion, causant le martyre d’un membre des forces de sécurité tandis que la capitale Téhéran a essuyé plusieurs bombardements notamment à l’est.

Selon le communiqué du CGRI, la dernière vague 77, a été lancée sous la bannière « Ya Haydar al-Karrar » (Ô Haydar al-Karrar), en hommage aux trois martyrs : Ali Mohammad Naeini, Abou Ubaïda et Mohammad Afif.

Les trois hommes ont occupé des responsabilités médiatiques :

Le premier a été le porte-parole du CGRI entre 2024 et 2026, le second a été le porte-parole des Brigades d’al-Qassam du Hamas à Gaza, il a été tué l’an dernier et le dernier, a été le responsable du Bureau médiatique du Hezbollah jusqu’à son assassinat pendant la guerre de 66 jours en 2024.

Le communiqué explique que l’opération visait des cibles ennemies sionistes au nord, au centre et au sud des territoires occupés, à l’aide de systèmes de missiles lourds de haute précision de type Khaibar Shekan et des drones d’attaque. Il dit aussi avoir ciblé des bases militaires américaines à Ali Salem (Koweït), Al-Kharj et Al-Dhafra (EAU), au moyen de systèmes de missiles de précision, de missiles Zulfiqar à propergol solide et de drones d’attaque.

« Le comportement contradictoire du président américain trompeur ne nous détournera pas du front et de la poursuite de la lutte contre l’agresseur malveillant », affirme le texte, selon lequel « la guerre psychologique de Trump a été mise à nu ».

Quant à la vague 76, elle a visé « les infrastructures de l’armée sioniste à Ashkelon, Tel Aviv, Haïfa, dans la colonie de Gush Dan et à Ashdolan, dans les territoires palestiniens occupés du sud » via des missiles lourds guidés, des missiles à propergol liquide Qiam et Khaibar Shekan », selon le communiqué.

En outre le CGRI a fait part qu’il a intercepté deux drones à Bandar Abbas au sud de l’iran.

Pour sa part, l’armée iranienne a revendiqué dans son communiqué 40 des tirs contre la base aérienne Tal Nov en « Israël », et la base al-Azraq en Jordanie et d’autre bases américaines régionales dont celle d’Erbil dans le Kurdistan irakien.

Le centre israélien « Alma » a rapporté que depuis le 2 mars, « 329 vagues d’attaques iraniennes contre Israël ont été détectées ».

« Les assassins d’enfants »

Dans un énième communiqué lu devant la télévision d’Etat iranienne, le porte-parole du quartier général de Khatam al-Anbiya pour les forces armées iraniennes a fustigé « les politiciens malfaisants et assassins d’enfants de l’alliance américano-sioniste », les accusant de ne pas révéler les chiffres exacts de leurs pertes.

Selon lui, ils ont fait de leurs soldats, de leurs militaires et des populations musulmanes de la région des boucliers humains pour leurs politiques erronées, et ils menacent constamment un Iran puissant.

« Vous êtes responsables devant le peuple américain, car vos soldats américains sont massacrés quotidiennement dans la guerre que vous avez déclenchée par vos politiques erronées », a-t-il aussi taclé.

Et de conclure : « Si votre armée criminelle communique avec exactitude et promptitude le nombre réel de morts et de blessés, le prestige de votre armée lâche et apeurée s’effondrera. Vos soldats désobéiront à leurs commandants, et vous ferez face à une résistance farouche de votre propre peuple en Amérique, qui ne vous permettra pas d’envoyer ses fils à la mort. »