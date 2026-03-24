Liban : L’occupation israélienne cible un appartement à Hazmieh et lance des raids sur la banlieue sud de Beyrouth

L’occupation israélienne a lancé plusieurs raids sur la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise, ces dernières heures, lundi soir.

Sept frappes aériennes israéliennes ont ciblé la banlieue sud de Beyrouth soit jusqu’à l’heure de la rédaction de ce rapport.

Simultanément, une vague d’appels continue de parvenir à un grand nombre de citoyens dans divers quartiers de Beyrouth, notamment à Ras Beyrouth (intersection Qraytem-Sadat), à Caracas (immeuble Qalaa Fish), à Hamra, ainsi que dans certains secteurs de Haret Saida et de Barja au Liban-sud. La plupart des personnes ont été contraintes d’évacuer, tandis que les forces de sécurité tentent de vérifier l’authenticité de ces appels ou de déterminer s’il s’agit de canulars.

Plus tôt dans la journée, une attaque israélienne a ciblé un appartement dans le quartier de Hazmieh, au Mont-Liban, faisant un mort, selon le ministère libanais de la Santé.

Au Sud-Liban, l’occupation a lancé des raids sur les villes de Bayada, Sawana, Srifa, Kfar, Beit Leef, Selaa et Adshit, comme l’a confirmé notre correspondant.

Dans la journée, des bombardements israéliens ont ciblé l’autoroute reliant Tyr à Saïda.

Des avions de combat israéliens ont également franchi le mur du son au-dessus de plusieurs régions libanaises aujourd’hui.

Depuis le 2 mars, l’occupation israélienne a poursuivi son agression contre le Liban, ciblant diverses régions, ce qui a entraîné la mort de 1 024 personnes et fait 2 740 blessés, selon les dernières données publiées par le ministère libanais de la Santé.

Source : Médias