L’Iran proteste contre la Jordanie à l’ONU : quel lien avec l’agression contre Téhéran ?

L’Iran a protesté vigoureusement dimanche contre la Jordanie aux Nations Unies, l’accusant de faciliter l’agression américano-israélienne contre le territoire iranien.

Le représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeed Irvani, a adressé une lettre au Secrétaire général Antonio Guterres et au Président du Conseil de sécurité.

La lettre comprenait deux demandes d’Amman : premièrement, cesser tout soutien ou facilitation d’actes hostiles contre l’Iran, et deuxièmement, empêcher l’utilisation continue de son territoire, de son espace aérien et de ses installations dans des activités nous visant.

L’Iran a déclaré qu’« il se réserve le droit de tenir la Jordanie responsable, conformément au droit international, de ses actions illégales », et a mis en garde dans le même temps contre les efforts continus visant à déformer les faits et à se soustraire à ses responsabilités, ce qui conduit à une dangereuse escalade menaçant la paix et la sécurité internationales.

L’ambassadeur iranien a appelé le Conseil de sécurité à s’attaquer aux causes profondes de la crise, notamment à ce qu’il a qualifié d’usage illégal de la force et de collusion avec des gouvernements ayant permis ces actions contre l’Iran, en pleine conformité avec la Charte des Nations Unies.

Irvani a souligné « la responsabilité directe de la Jordanie dans les importants dommages humains, matériels et infrastructurels infligés à l’Iran à la suite de ces actions », notant que les autorités iraniennes procèdent à une évaluation et à une documentation complètes de tous les dommages, y compris les victimes civiles et la destruction d’infrastructures vitales.

Il a souligné que l’Iran a « le plein droit d’utiliser toutes les voies juridiques et judiciaires internationales disponibles pour garantir l’entière responsabilité et l’indemnisation des dommages »

Source: Quds news