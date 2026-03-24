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    Liban: L’occupation israélienne frappe un appartement à Bshamoun, 2 martyrs et plusieurs blessés. Une station-service pulvérisée au sud

      Rédaction du site

      Dans le cadre de sa série d’attaques contre le territoire libanais, l’ennemi israélien a ciblé un appartement résidentiel dans la localité de Bshamoun, au mont Liban. Deux citoyens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, selon un bilan provisoire.

      Le ministère libanais de la Santé a confirmé dans un communiqué : « Le raid de l’ennemi israélien sur la localité de Bshamoun, dans le district d’Aley, a fait, selon un premier bilan, deux martyrs et cinq blessés ».

      Des séquences filmées ont montré l’incendie se déclarant dans l’appartement ciblé, tandis que les équipes de secours et de pompiers se dépêchaient sur les lieux.

      Par ailleurs, l’aviation de l’ennemi israélien a pulvérisé la station-service Al-Amana aux abords de Rachidieh, dans le district de Tyr, au sud du Liban.

      Peu auparavant, une série de violents raids lundi soir et ce mardi à l’aube ont secoué plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth.

      Des images ont montré d’épaisses colonnes de fumée s’élevant au-dessus des quartiers de Bir al-Abed, Al-Ruways (périphérie d’Al-Manshiyya), Haret Hreik, l’autoroute Sayed Hadi, Sainte-Thérèse et Bourj al-Barajneh.

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      Médias israéliens: 10 puissantes explosions entendues à Tel-Aviv et dans le centre, suite à des frappes de missiles iraniens que les systèmes de défense aérienne n’ont pas réussi à intercepter

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      Ministère libanais de la Santé : deux martyrs et 5 blessés dans un raid israélien contre la région de Bshamoun, dans le Mont-Liban

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