Le CGRI insiste sur l’unification des fronts avec le Liban et Gaza. Menaces d’attaques massives contre le Nord et l’enveloppe de Gaza

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a réitéré dans un communiqué, publiée ce mardi, sur l’unification des fronts avec le Liban et Gaza.

« L’armée infanticide de l’entité sioniste a commis de vastes crimes de guerre contre les civils au Liban et en Palestine, franchissant toutes les lignes rouges par un génocide ; la poursuite de cette voie est inacceptable », a-t-il affirmé.

Et de renchérir : « Nous avertissons l’armée criminelle : en cas de poursuite des crimes contre les civils au Liban et en Palestine, les zones de rassemblement des forces ennemies dans le nord de la Palestine occupée et dans la ceinture de Gaza feront l’objet d’attaques massives, aériennes et par missiles, du CGRI et ce, sans aucune hésitation. »