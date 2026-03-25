79e vague de l’opération Promesse Tenue 4 : Les Gardiens de la révolution iranienne ciblent des bases américaines et des installations satellitaires israéliennes

Le bureau des relations publiques des Gardiens de la révolution iranienne a annoncé mardi que la 79e vague de l’opération Promesse Tenue 4 ont vise plusieurs cibles stratégiques appartenant à l’occupation israélienne et à l’administration américaine dans la région.

Le communiqué des Gardiens de la révolution iranienne a confirmé « le ciblage des stations de réception satellitaire d’Eilat, qui fournissent des services à l’armée israélienne ».

Les frappes ont également visé plusieurs bases militaires américaines dans la région, notamment la base aérienne d’Al-Azraq en Jordanie, la base aérienne de Sheikh Isa à Bahreïn et les bases aériennes d’Ali Al Salem et d’Arifjan au Koweït.

Les dirigeants iraniens ont expliqué que « ces opérations ont été menées à l’aide de systèmes de missiles à longue et moyenne portée, à propergol solide et liquide, ainsi que de drones suicides », confirmant que « les cibles prédéterminées ont été atteintes avec précision ».

Le communiqué des Gardiens de la révolution iranienne a indiqué que « cette vague d’opérations était dédiée à l’enfant martyre de Tabriz et à sa famille », en signe de loyauté envers le sang des martyrs civils.

Deux missiles de croisière détruits au-dessus de Téhéran

Les Gardiens de la révolution ont annoncé le succès de leur système de défense aérienne intégré, qui a détruit deux missiles de croisière AGM-158 à proximité de Téhéran ces dernières heures, grâce à des systèmes de défense aérienne avancés supervisés par le réseau national intégré.

Depuis le 28 février, l’Iran riposte, dans le cadre de son droit naturel et légitime, à l’agression américano-israélienne en cours contre le pays, qui cible des zones résidentielles et des infrastructures et a fait des centaines de martyrs et des milliers de blessés.

Organisation iranienne de l’énergie atomique : Un projectile a atterri près de la centrale nucléaire de Bushehr, aucun dégât à déplorer

L’Organisation iranienne de l’énergie atomique a annoncé « qu’un projectile a atterri ce soir près de la centrale nucléaire de Bushehr, sans faire de victimes ».

L’organisation a confirmé « qu’aucun dégât matériel, technique ou humain n’a été constaté », précisant que « les différentes sections de la centrale n’ont pas été affectées par l’incident ».

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait précédemment signalé que « l’Iran l’a informée de l’impact d’un projectile sur le site de la centrale nucléaire de Bushehr ».

Téhéran a également averti que « de telles attaques violent toutes les lois internationales », soulignant que « toute menace à la sécurité nucléaire aurait des conséquences catastrophiques et irréversibles, dont les effets ne se limiteraient pas à l’Iran mais s’étendraient à toute la région, y compris aux États du Golfe ».

Représentant du Guide suprême au Conseil de défense iranien : « Approchez ! »

L’amiral Ali Akbar Ahmadian, représentant du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique au Conseil de défense iranien, a déclaré mardi : « Nous attendons depuis des années que les Américains pénètrent dans les zones désignées. »

Ahmadian a ajouté : « Depuis plus de vingt ans, nous nous entraînons en prévision de l’entrée des Américains, selon une stratégie de guerre asymétrique. »

S’adressant aux soldats américains, il a lancé : « Nous n’avons qu’un seul message : Approchez ! »

Le 5 mars, feu Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, avait réagi aux déclarations de certains responsables américains annonçant leur intention d’envahir l’Iran par voie terrestre, en déclarant : « Les braves fils de l’Imam Khomeiny et de l’Imam Khamenei vous attendent », ajoutant que « le sol iranien n’est pas un lieu où les démons peuvent danser ».

Le président américain Donald Trump avait précédemment déclaré au New York Post qu’il n’excluait pas d’envoyer des troupes terrestres américaines en Iran « si nécessaire ».

Source : Médias