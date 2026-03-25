Appel de Khatam al-Anbiya aux peuples arabes et islamiques pour créer une alliance sécuritaire régionale sans Washington ni Tel Aviv

Le QG des forces armées iraniennes Khatam al-Anbiya (Le sceau des prophètes) a lancé un appel aux peuples arabes et islamiques pour former une alliance sécuritaire entre les pays islamiques, indépendante des États-Unis et d’« Israël », fondée sur l’unité islamique et les références coraniques.

Dans son message adressé aux peuples arabes et islamiques, il estime que la oumma islamique est capable de compter sur elle-même pour assurer sa sécurité et l’avenir de ses générations. Le message souligne également que les pays islamiques n’ont pas besoin de forces situées à des milliers de kilomètres qui privilégient la sécurité d’« Israël » au détriment des autres pays, critiquant les politiques américaines qui considèrent les pays de la région sous l’angle de leurs intérêts économiques, du pétrole et du gaz, selon ce qui était indiqué dans la lettre.

La lettre remet également en question l’utilité d’une alliance avec les États-Unis en l’absence de tout engagement réel à défendre les pays islamiques contre les attaques.

Elle a fait valoir que les expériences historiques, en particulier les guerres de 1967 et 1973, montrent que l’absence d’une force indépendante et d’une stratégie commune a été un facteur des défaites, contrairement à ce qu’elle a décrit comme des expériences récentes qui ont brisé l’image de supériorité attribuée aux États-Unis et à « Israël ».

Dans ce contexte, le message appelle à la mise en place d’une union sécuritaire globale entre les pays islamiques, fondée sur une charte collective dont la référence serait l’islam et le Coran. Il s’interroge sur les raisons pour lesquelles il est plus facile de former des alliances avec des puissances extérieures au lieu de parvenir à l’unité entre les pays islamiques eux-mêmes.

Le message de Khatam al-Anbiya assure que la République islamique d’Iran est prête à participer à la mise en place d’une union de sécurité et militaire dans la région, sans la présence des États-Unis et d’Israël.

Source : Médias