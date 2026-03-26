Téhéran rejette négociations et concessions. Washington prépare un assaut terrestre majeur tandis que Tel-Aviv boit la tasse

L’effondrement du mythe de la «guerre propre».

Alors que le conflit entre dans son 25e jour, la réalité sous-jacente des «négociations» apparaît au grand jour. L’alliance américano-israélienne utilise les pourparlers diplomatiques comme une manœuvre de diversion stratégique pour masquer l’un des plus importants renforcements militaires de l’histoire moderne du Moyen-Orient, tandis que l’Iran riposte par une infiltration massive des services du renseignement, une guerre économique et des frappes militaires de précision.

Le mythe d’une guerre «propre et vite gagnée» s’est effondré, pour laisser place à une guerre d’usure épuisante qui affecte profondément l’économie mondiale et le prestige militaire américain.

1. Échec diplomatique et leadership iranien

L’illusion d’un effondrement interne en Iran ou d’un vacuum politique est brisée. La voie diplomatique s’est avérée n’être qu’une tactique visant à gagner du temps pour les deux parties.

• L’appel «Witkoff» : lors d’un entretien téléphonique tendu, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a porté un coup psychologique et politique à l’envoyé américain Steven Witkoff. Araghchi a confirmé qu’il agit avec la bénédiction expresse du nouveau Guide suprême, Mojtaba Khamenei, prouvant ainsi fermement que le leadership iranien reste soudé et centralisé.

• Refus de toute concession : L’Iran a catégoriquement refusé tout compromis concernant ses programmes de missiles balistiques et d’enrichissement d’uranium, exigeant la fin totale de la guerre plutôt qu’une trêve temporaire.

• Perte du contrôle narratif : La position intransigeante de l’Iran aurait fait perdre son sang-froid à Witkoff, soulignant l’absence de poids politique américain. Comme l’a résumé CNN, «Washington a non seulement perdu le contrôle du discours, mais aussi celui de la guerre elle-même».

2. Manœuvre stratégique américaine et renforcement militaire

Sous couvert d’une phase de négociation de 5 jours, les États-Unis ont procédé à un déploiement massif de forces d’élite, signalant ainsi la préparation d’un assaut terrestre majeur ou d’une opération spéciale (visant potentiellement les îles iraniennes ou les installations nucléaires).

• Pont aérien massif : les données de suivi des vols (AMC) révèlent le chiffre stupéfiant de 716 vols de transport militaire à destination du Moyen-Orient.

• Déploiements d’élite (Jordanie et Israël) : des forces provenant de bases américaines (Hunter, Gray, Pope, Campbell) sont arrivées à la base aérienne du roi Abdallah II en Jordanie et aux bases de Nevatim et d’Ovda en Israël. Elles comprennent les 82e et 101e divisions aéroportées, la Delta Force, les Navy SEALs et le 75e régiment de Rangers.

• Objectif : ces unités sont spécialement conçues pour des opérations spéciales rapides, des assassinats et la sécurisation de têtes de pont, signe d’une action terrestre imminente et ultra-spécialisée.

3. Contre-attaques iraniennes et infiltration des services du renseignement

Téhéran a activement devancé le renforcement américain avec une démonstration dévastatrice du niveau de ses services du renseignement et de sa maîtrise militaire, prouvant que les défenses aériennes occidentales peinent à protéger les sites vitaux.

• La chute de Tel-Aviv : des missiles iraniens équipés d’ogives à sous-munitions (3 à 4 bombes pesant chacune 100 kg) ont frappé le centre de Tel-Aviv, Rishon LeZion et Petah Tikva.

• Percée dans le périmètre de sécurité : la frappe contre le bâtiment 11 de la rue Louis Marshall – situé à seulement 1,7 km du quartier général du Shin Bet (Shabak) et de la Kirya (ministère de la Défense), et à 500 mètres de la Soldier’s House – a envoyé un message clair indiquant que l’Iran détient les coordonnées exactes des dirigeants israéliens.

• Cibles stratégiques : l’Iran a frappé avec succès la centrale électrique de Reading, coupant l’électricité dans la région du Gush Dan (Grand Tel Aviv).

• Neutralisation des radars occidentaux : malgré les affirmations du CENTCOM selon lesquelles 9000 cibles iraniennes auraient été détruites, les images satellites et les rapports au sol confirment des dégâts importants sur les installations américaines, notamment la destruction d’un radar Patriot/TPS-75 à la base aérienne d’Isa (Bahreïn), d’un entrepôt de drones MQ-9 Reaper et des installations de communication par satellite à la base Ali Al Salem (Koweït), ainsi que d’un radar AN/FPS-117 à l’aéroport de Rafha (Arabie saoudite).

• Les villes-missiles : le déploiement de ces armes ne représente qu’une fraction des capacités de l’Iran. Les 104 autres villes-missiles souterraines abritant plus de 312 000 missiles – à l’abri des bombardiers B-2 et B-1B – compliquent considérablement les plans de la coalition

4. Souveraineté du détroit d’Ormuz et répercussions économiques

L’Iran a mené une brillante manœuvre géopolitique dans le détroit d’Ormuz, en faisant de l’énergie mondiale une arme tout en préservant ses liens avec les puissances orientales.

• Blocus sélectif : dans un geste calculé destiné à humilier l’Occident, l’Iran a autorisé le passage exclusif des navires chinois et indiens en toute sécurité (notamment deux méthaniers indiens et le navire chinois Bright Gold), tout en bloquant les navires occidentaux.

• Crise économique mondiale : ce blocus aura privé le marché de 20% de l’énergie mondiale. Les Philippines ont déclaré l’état d’urgence énergétique, et le secteur touristique d’Asie occidentale perd 600 millions de dollars par jour.

5. Fronts régionaux : Liban et Irak

L’Axe de la résistance poursuit une stratégie très efficace consistant à épuiser les forces de la coalition sur plusieurs fronts.

• Guerre d’usure au Liban : le Hezbollah a utilisé des drones suicides FPV pour détruire les blindés israéliens, portant le bilan à 45 véhicules détruits (dont 33 chars Merkava). Les bombardements incessants (un missile toutes les 16 minutes) ont fait 4713 blessés parmi les Israéliens.

• Pénurie de fantassins israéliens : L’épuisement extrême des brigades d’élite israéliennes dans le sud aurait donné lieu à des mesures désespérées, notamment des appels au recrutement de milices basées à Gaza (Rami Helles) pour déblayer les tunnels libanais, et des menaces du ministre de la Défense de mettre en place une «zone tampon» de terre brûlée au bord du fleuve Litani.

• Escalade irakienne : une frappe américaine sur un centre de commandement des PMF à Anbar a tué le commandant Dr Saad Daway et 13 combattants, pour sécuriser les voies de retrait des États-Unis vers la Jordanie. En réponse, les factions irakiennes ont appelé à une guerre urbaine mondiale contre les intérêts américains à travers le monde.

• Pertes d’avions américains : la supériorité aérienne américaine décline. Des sources occidentales (Air Force Magazine, Bloomberg) admettent que 20 avions américains ont été endommagés ou détruits, dont 16 chasseurs/Reapers, sans compter le récent atterrissage forcé d’un bombardier B-52H au Royaume-Uni.

Conclusion et synthèse

La région est au bord du gouffre à quelques heures d’une invasion terrestre potentielle.

• Washington et Tel-Aviv sont pris dans un étau stratégique. Le déploiement de forces d’élite ordonné par le président Trump laisse présager une opération terrestre désespérée, mais un assaut sur les côtes iraniennes pourrait entraîner un anéantissement total des forces américaines. Quant à Israël, il fait face à une guerre d’usure existentielle alors qu’il ne dispose pas de forces terrestres suffisantes ni d’une couverture aérienne adéquate.

• Si les forces d’élite américaines tentent un débarquement terrestre dans les prochaines 48 heures, l’Iran est tout à fait prêt à appuyer sur le «bouton de destruction énergétique totale». Les heures à venir nous diront si les États-Unis vont s’engager dans une offensive terrestre catastrophique qui pourrait mettre fin à leur présence régionale, ou s’ils seront contraints d’admettre une défaite stratégique en se pliant aux conditions de l’Iran.

Par Talal Nahle

Source: IntelSky via Spirit of Free Speech