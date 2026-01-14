Des avions cargo américains ont inondé le golfe Persique depuis le 1er décembre

En décembre 2025 et janvier 2026 (jusqu’au début/mi-janvier), les renseignements open source (OSINT) et les données de suivi des vols indiquent une augmentation significative du nombre d’avions de transport militaires américains (principalement des avions de transport lourds comme le C-17 Globemaster III et le C-5M Galaxy) volant vers ou vers des bases américaines dans le golfe Persique, comme la base aérienne d’al-Udeid au Qatar, avec des rapports décrivant systématiquement des «dizaines» de tels mouvements.

La base aérienne d’al-Udeid (également connue sous le nom d’aéroport d’Abu Nakhlah) est la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient, située dans le désert à environ 20 à 35 km (12 à 22 miles) au sud-ouest de Doha, au Qatar. Elle constitue une plaque tournante stratégique essentielle pour les opérations américaines et alliées dans la région.

Al-Udeid est le quartier général de l’élément avancé du Commandement central américain (CENTCOM), du Commandement central des forces aériennes américaines (AFCENT) et du Centre d’opérations aériennes combinées (CAOC) – qui commande et contrôle la puissance aérienne dans une zone de 21 pays allant de l’Afrique du Nord-Est à l’Asie centrale. Il accueille également des éléments du centre de commandement des opérations spéciales des États-Unis et des alliés comme le groupe aérien expéditionnaire n°83 de la Royal Air Force (RAF).

Al-Udeid n’est que la pointe de l’iceberg en ce qui concerne la présence américaine dans le golfe Persique. Voici les autres bases :

Activité de soutien naval de Bahreïn (Bahreïn, à Manama)

Quartier général de la Cinquième Flotte de l’US Navy (NAVCENT), responsable des opérations maritimes dans le golfe Persique, la mer Rouge, la mer d’Oman et certaines parties de l’océan Indien.

Accueille environ 9000 personnes (militaires et civils).

Clé pour la présence navale, y compris les navires, les patrouilleurs et le soutien à la sécurité régionale.

Camp Arifjan (Koweït, près de Koweït City)

Quartier général avancé de l’US Army Central (ARCENT).

Plateforme majeure de logistique, d’approvisionnement et de commandement pour les forces terrestres et les équipements prépositionnés.

Base aérienne d’Ali Al Salem (Koweït, ~ 40 km de la frontière irakienne)

Connu sous le nom de « Le Rocher » ; prend en charge le transport aérien, le ravitaillement en carburant, le transport et les opérations aériennes expéditionnaires (qui abrite la 386e Escadre expéditionnaire aérienne).

Camp Buehring (Koweït, près de la frontière irakienne)

Poste de relais pour les unités de l’armée déployées en Irak/Syrie et soutien à la formation/aux opérations.

Base aérienne d’Al Dhafra (Émirats arabes unis, au sud d’Abu Dhabi)

Partagé avec l’armée de l’air des Émirats arabes unis ; plaque tournante essentielle de l’US Air Force pour la reconnaissance, le renseignement, les opérations de chasse (par exemple, les F-22 Raptors) et les missions contre des menaces comme ISIS.

Base aérienne Prince Sultan (Arabie saoudite)

Héberge les avions de combat et la défense aérienne américains ; réactivé à des fins de dissuasion régionale.

Plusieurs rapports provenant de sources OSINT, de trackers de vols (par exemple, FlightRadar24) et de médias (y compris de sources israéliennes, européennes et internationales) décrivent des dizaines d’avions de transport lourds (C-17 et C-5) au départ de bases américaines, du Royaume-Uni (par exemple, RAF Mildenhall) et d’Allemagne, se dirigeant vers l’est vers les hubs du golfe Persique.

Cette activité s’est notamment intensifiée début janvier 2026, avec des rapports continus faisant état de C-17, de C-5 et d’avions de soutien associés (y compris des pétroliers comme le KC-135 et le KC-46) en route.

Ces mouvements sont très probablement des préparatifs en vue d’une attaque contre l’Iran (par exemple, des manifestations, des renforcements de la défense aérienne), et les analystes notent des similitudes avec les renforcements antérieurs.

Aucun décompte quotidien ou total exact n’est confirmé publiquement par le Pentagone, mais l’ampleur est décrite comme un « redéploiement majeur » ou un « transport aérien lourd », souvent de l’ordre de dizaines (20 à 50+ mouvements d’avions individuels, bien que certains puissent être des allers-retours ou des rotations).

Dans mon dernier article, j’ai cité le déploiement d’une force opérationnelle américaine comme indicateur possible d’une attaque militaire américaine imminente contre l’Iran. Je peux me tromper.

L’afflux d’avions-cargos militaires américains au cours des 40 derniers jours suggère que les États-Unis pourraient opter pour une campagne aérienne et déploient des systèmes de défense aérienne dans toutes les bases énumérées ci-dessus en prévision d’une telle attaque.

Je crois que les planificateurs américains pensent qu’ils peuvent détruire les sites de missiles iraniens et, avec une multitude de systèmes de défense aérienne Patriot et THAAD, vaincre toute représailles iranienne.

Toutes les informations que j’ai présentées ci-dessus proviennent de renseignements open source (OSINT). Si je peux le lire, les Iraniens, les Russes et les Chinois le peuvent aussi. Seriez-vous choqué d’apprendre que les Russes et les Chinois disposent de systèmes satellitaires qui collectent également des renseignements sur ces bases et transmettent ces informations à l’Iran ?

L’Iran connaîtra l’emplacement des systèmes de défense aérienne américains.

Sur la base de la réponse iranienne à l’attaque surprise du 13 juin 2025, je m’attends à ce que l’Iran inonde dans un premier temps les bases américaines de drones et de missiles plus anciens qui draineront les systèmes de défense antimissile américains…

Les États-Unis ne disposent pas d’un approvisionnement illimité en missiles Patriot.

Si l’Iran a ravalé sa fierté et accepté un approvisionnement important en unités de défense aérienne russes et chinoises, il a alors de meilleures chances de survivre à une attaque américaine destinée à neutraliser la capacité de l’Iran à lancer des missiles balistiques, stockés dans un certain nombre de bunkers souterrains dispersés à travers l’Iran.

Je continue de penser que la première mesure des États-Unis sera une cyberattaque contre le système de commandement et de contrôle militaire iranien. Cependant, l’Iran dispose également d’une cyber-capacité robuste et répondrait probablement de la même manière à une telle attaque.

Trump recevra aujourd’hui (mardi) un briefing complet du département de la Guerre de Pete Hegseth et une décision sur la ligne d’action américaine suivra probablement.

Par Larry C Johnson

Sources: A Son of the New American Revolution via Marie-Claire Tellier; Réseau international