Iran : les membres d’une cellule pour le Mossad arrêtés à Kermânchâh. 103 agents capturés depuis le début de la guerre

Les services de renseignement du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) ont annoncé avoir déjoué une cellule terroriste travaillant pour le Mossad israélien dans la province de Kermânchâh, dans l’ouest du pays.

« La cellule prévoyait de mener des opérations de sabotage dans des zones sensibles, en plus de cibler le personnel militaire, avant d’être découverte et que ses plans ne soient déjoués », indique le CGRI dans un communiqué.

Mardi dernier, la police iranienne avait également annoncé l’arrestation de deux agents dans la région de Shahroud , au nord-est de l’Iran.

Le service de renseignement des Gardiens de la révolution a également arrêté 10 espions étrangers accusés d’avoir recueilli des informations sur des sites sensibles et d’avoir préparé des opérations sur le terrain dans le nord-est de l’Iran, selon l’agence de presse Tasnim.

Selon le CGRI, depuis le début de la guerre, 103 agents liés aux États-Unis et à Israël ont été capturés. Dont une cellule de 4 membres qui planifiait de saboter l’infrastructure du réseau électrique de Téhéran, un autre groupe de 4 membres lié à un réseau terroriste royaliste qui prévoyait de déstabiliser les rues, et 5 agresseurs armés qui avaient l’intention de cibler des points de contrôle de sécurité.

“90 traîtres qui projetaient d’envoyer des coordonnées de sites sensibles et des images de lieux de frappe à des médias hostiles ont été identifiés et des mesures appropriées ont été prises contre eux », indique le CGRI.

Des mesures ont également été prises contre 16 propriétaires d’appareils Starlink et 400 vendeurs d’outils de cyber-évasion, a rapporté le média iranien Press Tv.

Source : Médias