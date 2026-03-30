Une source iranienne: Nos frappes au Koweït et aux Émirats arabes unis ont ciblé les forces ukrainiennes déployées dans ces deux pays

Une source sécuritaire et politique iranienne a affirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « des informations nouvelles et actualisées ont été fournies aux forces armées iraniennes, confirmant le déploiement de soldats ukrainiens au Koweït et aux Émirats arabes unis.»

La source a ajouté que « les frappes rapides et décisives menées par l’Iran au Koweït et aux Émirats arabes unis visaient directement les forces ukrainiennes et américaines, sur la base de coordonnées précises.»

L’Iran a lancé des appels officiels à se tenir à l’écart des concentrations de troupes ennemies

La source a indiqué que « l’Iran et les forces de résistance ont lancé des appels officiels et publics aux populations et aux forces de sécurité et militaires des pays voisins depuis le début de la guerre d’agression contre nous », leur demandant de « se tenir à l’écart de tout lieu où des soldats et du personnel ennemis sont concentrés ou présents.»

Suite à ces appels et demandes, les forces armées et les services de sécurité ont mis en place des canaux cryptés permettant aux citoyens des pays voisins, selon la source, « de transmettre à Téhéran toute information confirmée en leur possession concernant les éléments, agents et soldats ennemis.»

Un tournant qualitatif significatif dans la confrontation

La source sécuritaire a souligné que « des citoyens et des agents de sécurité, exaspérés par la domination des ennemis et des étrangers sur leurs pays, participent à la fourniture de coordonnées et de renseignements précis et de haute qualité qui ciblent directement les positions ennemies dans la région », considérant cela comme un tournant qualitatif significatif dans la confrontation.

86e vague de l’opération Promesse Tenue 4

Lors de la 86e vague de l’opération Promesse Tenue 4, le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a ciblé la ville industrielle de Beersheba « en réponse à l’agression américano-sioniste contre nos installations industrielles ».

Les Gardiens de la révolution ont confirmé que « l’opération a provoqué une série d’explosions dans la ville industrielle, entraînant une panne d’électricité quasi totale dans la zone. L’opération a également ciblé des sites militaires israéliens dans le désert du Néguev ».

Plus précisément, les Gardiens de la révolution ont ciblé « le quartier général du commandement régional Nord, ainsi que des installations de sécurité et gouvernementales à Jérusalem-Est occupée et Tel-Aviv ». Simultanément, les forces aérospatiales ont visé « des installations industrielles liées aux États-Unis dans la région du Golfe ».

Les Gardiens de la révolution ont indiqué que « l’opération a été menée à l’aide de missiles balistiques et de drones d’attaque ».

Il convient de noter que les médias israéliens ont rapporté plus tôt dans la journée que « l’Iran a bombardé une importante usine dans la région du Néguev, touchant huit sites à Beer-Sheva ». Les premiers rapports faisaient état d’« explosions secondaires » sur le site de l’usine visée.

Le commandement du Front intérieur israélien a mis en garde contre un risque de fuite chimique suite à ce « bombardement important d’une usine dans le Néguev ». Les médias israéliens ont qualifié la situation de « dangereuse », soulignant que « l’installation visée par les missiles iraniens dans le Néguev est sensible ».

En réponse à l’agression américano-israélienne contre l’Iran, les Gardiens de la révolution ont lancé aujourd’hui la vague 86, en hommage aux âmes des journalistes martyrs Fatemeh, Mohammad Fatouni et Ali Shoaib, ainsi qu’aux martyrs arméniens et chrétiens en Iran.

Commandant des forces aérospatiales iraniennes : Nous continuerons à paralyser le réseau radar et la logistique américains

Le commandant des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Majid Mousawi, a affirmé la poursuite des efforts visant à paralyser les réseaux radar et la logistique américains, et à infliger des pertes aux forces américaines ».

Le général de brigade Mousawi a déclaré : « Grâce aux renseignements et aux frappes iraniennes, les Etats-Unis n’a d’autre choix que de se retirer de nos frontières. »

Il a souligné que cela est « confirmé par la destruction de l’avion AWACS, des avions ravitailleurs et des dépôts américains », ajoutant que « d’autres cibles de grande valeur viendront bientôt s’ajouter à la liste. »

Plus tôt dans la journée, le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé la destruction complète d’au moins un avion E-3 AWACS, équipé de capacités de reconnaissance, de commandement et de contrôle, sur la base aérienne d’Al-Kharj en Arabie saoudite.

L’armée iranienne a annoncé ce dimanche, dans son 47e communiqué, avoir ciblé un dépôt de matériel et une base militaire américaine sur la base d’Azraq en Jordanie à l’aide de drones.

L’armée iranienne a expliqué dans son communiqué que la base d’Azraq en Jordanie est « l’un des centres de commandement les plus importants pour les opérations d’agression contre l’Iran ».

Iran : Les services de renseignement arrêtent 30 agents et saisissent deux importantes cargaisons d’armes

Le ministère iranien du Renseignement a annoncé ce dimanche l’arrestation de 30 agents travaillant pour « l’ennemi américano-sioniste » et la saisie de « deux importantes cargaisons d’armes légères et moyennes ».

Le ministère a déclaré que « les forces de sécurité des provinces de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad et du Kurdistan ont démantelé trois cellules appartenant à des groupes terroristes et que 15 agents ont été arrêtés dans ces deux provinces ».

Il y a deux jours, les services de renseignement des Gardiens de la révolution ont démantelé une cellule terroriste travaillant pour le Mossad israélien dans la province de Kermanshah, dans l’ouest du pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des campagnes de sécurité menées par les autorités iraniennes pour maintenir la sécurité du pays, face à l’agression américano-israélienne continue dont il est victime.

Source : Médias