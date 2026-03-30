Médias israéliens : Un ministre israélien a failli être tué par des missiles du Hezbollah au début de la guerre au Liban

La chaîne israélienne i24news a rapporté dimanche « qu’un ministre israélien a frôlé la mort au début du conflit, lorsqu’il a été pris pour cible par des missiles du Hezbollah ».

Des sources israéliennes ont indiqué que « l’attaque était d’une telle précision qu’elle a directement menacé la vie du ministre et de son escorte, illustrant ainsi la capacité du parti à surveiller les mouvements de haut niveau ».

Par ailleurs, les médias israéliens ont rapporté aujourd’hui que « la Résistance islamique au Liban a failli tuer des commandants militaires sur le terrain qui manœuvraient dans le secteur ouest du Sud-Liban vendredi soir ».

Le Hezbollah proche de tuer un commandant militaire du secteur ouest au Sud-Liban

Selon les médias israéliens, la Résistance islamique au Liban aurait « failli tuer un commandant militaire qui menait des manœuvres dans le secteur ouest du Sud-Liban vendredi soir ».

Les médias israéliens ont également indiqué qu’« un officier supérieur a été blessé lors de cet incident ».

Plus tôt dans la journée, le décès d’un sergent israélien du 890e bataillon de parachutistes au Sud-Liban a été confirmé. Il a été précisé qu’il « avait immigré des États-Unis pour s’engager dans l’armée et a été tué au combat samedi soir au Sud-Liban ».

Trois autres personnes ont également été blessées lors de ce même incident, qui a été provoqué par un tir de roquettes de la Résistance islamique au Liban visant une unité de parachutistes dans le sud du pays.

Les médias israéliens ont indiqué que « la plupart des tirs de roquettes lancés par la Résistance islamique visaient des forces en mouvement à l’intérieur du Liban, précisant que le Hezbollah avait tiré environ 250 roquettes en une seule journée, dont une grande partie ciblait les forces d’occupation qui tentaient de progresser vers les villes du sud ».

Le Hezbollah ne peut être éliminé

Les médias israéliens ont également confirmé aujourd’hui « la mort d’un sergent de l’armée d’occupation et les blessures de trois autres soldats après que la Résistance islamique a ciblé une unité de parachutistes au Sud-Liban ».

La chaîne 13 a rapporté les vives critiques de l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak concernant la gestion du conflit actuel, affirmant qu’elle reposait dès le départ sur une « grande illusion » et qu’« il est impossible d’éliminer le Hezbollah une fois pour toutes ».

Source : Médias