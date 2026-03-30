La vague 86 du CGRI, dédiée aux deux journalistes martyrs Ali et Fatima, frappe une usine chimique à Beersheba

Une usine chimique a été frappée de plein fouet par un missile iranien, dans l’après-midi de ce dimanche dans la région de Bir as-Sabea (Beersheba) dans le Néguev, au sud de l’entité sioniste.

Selon les médias israéliens, un impact direct a été enregistré sur une usine à Ne’ot Hovav, près de la ville de Beersheba et des panaches de fumée se sont élevés. Les services d’ambulance israéliens ont annoncé qu’au moins une personne a été blessée dans cette attaque.

Le commandement israélien du Front intérieur a mis en garde contre une possible fuite de produits chimiques après une « grave attaque contre une usine dans le Néguev », tandis que les médias israéliens ont décrit la situation comme « grave », notant que « l’installation ciblée par les missiles iraniens dans le Néguev est sensible »

Les pompiers israéliens ont signalé une fuite de matières dangereuses provenant de l’usine visée, tandis que des médias ont indiqué qu’une fuite de sulfure de carbone s’était produite à l’usine, représentant un risque important.

Une contamination par des produits chimiques

La chaîne 12 a confirmé une contamination par des matières dangereuses suite à l’impact d’éclats d’obus sur des conduites de gaz de l’usine visée.

Les équipes de surveillance se sont employées pour effectuer des tests réguliers de la qualité de l’air et du niveau de risque dans la région.

Elles ont prié les habitants de rester à l’écart de la zone frappée, de rester chez eux, fermer les fenêtres et les ouvertures, et se conformer aux instructions des forces de sécurité et de secours sur place jusqu’à ce que l’incident soit totalement maîtrisé.

8 sites frappés

L’Iran avait lancé en une demi-heure trois salves de missiles en direction de Dimona, de Beersheba et de Tel Aviv, ont rapporté les médias israéliens selon lesquel 8 sites à Beersheba ont été frappées.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a revendiqué dans sa 86e vague d’opérations Promesse Tenue 4 « le ciblage de la ville industrielle de Beersheba en réponse à l’agression américano-sioniste contre les installations industrielles en Iran ».

Il a déclaré que l’opération a provoqué une série d’explosions dans la ville industrielle, entraînant une panne d’électricité quasi totale dans la région.

L’opération visait également des sites militaires israéliens dans le désert du Néguev, a-t-il précisé, dont « le QG du commandement régional Nord, ainsi que des installations de sécurité et gouvernementales à Jérusalem et Tel Aviv occupées ».

Le CGRI a indiqué que ces attaques menées à l’aide de missiles balistiques et de drones kamikazes ont été lancées en parallèle aux actions des forces aérospatiales visant des installations industrielles liées aux États-Unis dans la région du Golfe.

A Ali et Fatima

Le CGRI a dédié cette vague 86 aux deux journalistes martyr d’al-Manar et d’al-Mayadeen, Ali Choeib et Fatima Ftouni, tués dans un raid israélien samedi contre leur convoi, dans la région de Jezzine au sud du Liban.

Leurs obsèques ont été organisées ce dimanche dans le cimetière Rawdat as-Sadek, dans le quartier de Choueïfate, dans la banlieue sud de Beyrouth, en présence des dirigeants des deux chaines de télévision, de leurs proches et d’un parterre de journalistes.

Le général de brigade Hassan Jouni, expert militaire et stratégique, a déclaré pour la chaine qatarie al-Jazeera que le ciblage par l’Iran d’une usine chimique près de Beersheba dimanche, en représailles aux bombardements israéliens sur des installations nucléaires iraniennes, constitue « un échange de messages au bord du précipice ».

Source : Divers