Un missile iranien s’abat sur la raffinerie de pétrole à Haïfa. « La riposte se poursuit en frappant les industries stratégiques de l’ennemi », selon le CGRI

Plusieurs missiles iraniens ont frappé, ce lundi 30 mars, la ville de Haïfa, dans le nord de la Palestine occupée. Selon les médias israéliens, 10 missiles ont ciblé Haïfa et sa baie, s’abattant sur un complexe pétrolier ainsi que deux bâtiments à Kiryat Ata et Shefa Amr.

Or l’incendie s’est rapidement propagé dans la raffinerie de pétrole à Haïfa et les tentatives d’extinction ont échoué:

La riposte se poursuit en frappant les industries stratégiques de l’ennemi

Peu auparavant, le Corps des Gardiens de la Révolution Iraniens (CGRI) a annoncé que les représailles au ciblage des infrastructures nationales se poursuivent, à travers des frappes contre des sites industriels stratégiques appartenant à l’« ennemi américano-sioniste ».

Le commandant des forces aérospatiales des Gardiens de la révolution a affirmé que « le châtiment pour l’agression contre les infrastructures iraniennes est en cours », précisant que plusieurs complexes industriels dans la région ont été frappés.

Parmi les cibles atteintes figurent des sites de l’industrie chimique à Ne’ot Hovav, une raffinerie de pétrole, ainsi que deux complexes sidérurgiques et deux sites de production d’aluminium.

Il a souligné que ces opérations « douloureuses » allaient se poursuivre jusqu’à ce que la riposte aux attaques contre les infrastructures de l’Iran soit totale.