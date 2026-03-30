Frappes iraniennes à Haïfa et Beersheba : capacités balistiques conservées et tactique de distraction depuis le Liban. Le radar israélien Elta hors service?

Les tirs de missiles lancés simultanément depuis l’Iran et le Liban ce lundi après-midi sur la ville de Haïfa, au nord du pays, frappant entre la raffinerie de pétrole confirment que les capacités balistiques iraniennes n’ont pas été décimées comme ne cessent de le répéter Washington et Tel Aviv.

Leur succès à frapper leurs cibles, dont deux bâtiments à Kiryat Ata et Shafa ‘Amr renvoient à l’annonce faite le 28 mars dernier par l’armée iranienne d’avoir frappé le radar israélien Elta System, ce « qui devrait réduire les capacités ennemies d’interception des missiles et des drones », selon son communiqué.

Elta endommagé

Interrogé par la chaine qatarie al-Jazeera, l’expert militaire, le colonel Nidal Abou Zeid, estime que le moment choisi pour cibler Haïfa est directement lié à l’attaque contre le radar Elta, qu’il qualifie comme étant « l’un des systèmes de guerre électronique et de brouillage les plus importants ».

Les dommages qui lui ont été causés ont entraîné « l’exposition de l’espace aérien de cette région », en conclut-il.

Le colonel Abou Zeid a ajouté que l’arrivée de ces missiles pour la deuxième fois reflète aussi « l’intérêt de l’Iran pour les cibles de grande valeur ».

La frappe sur Haïfa est survenue au lendemain d’une attaque contre l’usine chimique Adama, située dans la région de Ne’ot Hovav, près de Beersheba, dans le sud d’Israël. Une attaque revendiquée par le CGRI en riposte aux attaques contre les installations industrielles iraniennes.

Selon le quotidien israélien Calcalist et la Radio-Télévision israélienne, la frappe de missiles iranienne de Beersheba a endommagé une centaine de maisons et provoqué une fuite de matières dangereuses provenant de l’usine. Les autorités israéliennes ont rapidement imposé un cordon de sécurité strict autour de l’usine et ont décidé d’évacuer la zone par mesure de précaution.

Capacités balistiques conservées

Abou Zeid considère que le message militaire véhiculé par ces frappes confirme que l’Iran « est toujours capable de poursuivre sa mission », ce qui contredit le discours israélien et américain concernant la destruction des capacités balistiques iraniennes.

Selon lui, l’Iran conserve ses capacités de missiles malgré les récentes frappes visant ses sites, notamment ceux connus sous le nom de « villes de missiles ». Il estime toutefois que la diminution du rythme des tirs de missiles iraniens pouvait être le résultat de pressions militaires ou d’une réorganisation des efforts de combat, selon ses propres termes.

La télévision iranienne a rapporté que cinq salves de missiles ont été lancées vers Israël depuis ce matin, tandis que le journal israélien Israel Hayom a indiqué que trois salves de missiles iraniens ont été lancées vers Israël en l’espace d’une heure.

Tactique de distraction depuis le Liban

L’expert d’al-Jazeera a également déclaré que le ciblage de Haïfa révèle que le nord d’Israël est devenu « plus exposé » après les dégâts causés aux radars, en conjonction avec de nouvelles tactiques sur le terrain, reflétant un changement dans la nature de la confrontation vers une plus grande complexité et une escalade.

En plus du ciblage d’Alta, il attribue également le succès des frappes à la tactique de distraction des systèmes de défense aérienne israéliens en lançant simultanément des missiles depuis le sud du Liban, ce qui a contribué à ce que les missiles atteignent leurs cibles.

L’attaque menée contre Haïfa ce lundi a été réalisée par des tirs simultanés depuis l’Iran et le Sud-Liban.

Le chef de la force al-Qods du CGRI le général Esmail Qaani a déclaré ce lundi que « la salle des opérations du Front de la Résistance est désormais devenue Une ».

Selon l’expert militaire d’al-Jazeera, il existe des indices d’utilisation de missiles à fragmentation depuis le sud du Liban, ce qui constitue un développement remarquable si cela se confirme, car cela indique que le Hezbollah a commencé à utiliser des outils non conventionnels susceptibles de perturber les systèmes de défense aérienne israéliens.

Source : Médias