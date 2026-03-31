40 opérations de la résistance. À Aïnata « l’une des plus féroces tentatives d’avancée ennemies ». Des pertes humaines et matérielles lourdes

Au moment de l’écriture de ce rapport, la Résistance islamique au Liban a réalisé 40 opérations anti israéliennes ce lundi 30 mars.

Affrontements terrestres

Selon le correspondant d’al-Manar, l’axe d’Aïnata dans le secteur central de la frontière avec la Palestine occupée a été « le théâtre aujourd’hui de l’une des plus féroces tentatives d’avancée ennemies ». Il rapporte : « Après avoir quitté les collines de Friz et de Ghadmatha en direction de la région de Sedr, les forces ennemies, notamment leurs concentrations de troupes, ont subi une série d’attaques directes. Elles ont tenté d’ouvrir une nouvelle brèche par la localité de Aïtaroun en direction d’Aïnata, mais cette avancée s’est révélée désastreuse. Les pertes humaines et matérielles sont lourdes, dues aux combats directs, aux engins explosifs improvisés et aux tirs de roquettes.

Ce jour est considéré comme l’un des plus durs pour l’armée ennemie dans le secteur central, compte tenu de l’ampleur des pertes, dont certains détails ont commencé à filtrer par les médias ennemis. Cette zone revêt une importance particulière du fait de sa proximité avec l’oliveraie de la place de la Libération (Bint Jbeil – Aïnata – Maroun al-Ras – Aïtaroun), où la brigade Golani avait subi de lourdes pertes au sein du 51e bataillon lors des combats de 2006, et où le même scénario s’est répété en 2024 lors des premiers combats de la période de tensions ».

Deux soldats tués ?

Des sites d’information israéliens informels ont rapporté ce lundi que 4 soldats israéliens dans un état désespéré ont été évacués des zones de combat au Sud-Liban. Ils ont par la suite indiqué que deux d’entre eux ont succombé. Cette information n’a pas été rapportée par les médias israéliens ligotés par la censure militaire.

Des médias se sont limités à évoquer deux incidents au cours desquels des soldats ont été attaqués au Sud-Liban par le Hezbollah : dans le premier à l’aide de drones kamikazes, et dans le second par des engins piégés et des obus anti blindés contre deux véhicules Eitan qui ont pris feu.

Déclarations de Média de guerre

D’après les communiqués publiés par sa tribune médiatique Média de Guerre, elle a mené des opérations visant des rassemblements de l’armée d’occupation israélienne en territoire libanais, bombardant leurs chars.

Elle a aussi visé des cibles militaires israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et les colonies du nord, dans le cadre d’un avertissement préventif.

Dans ses déclarations successives de lundi, la résistance a affirmé avoir ciblé et détruit plusieurs chars Merkava dans la zone d’Al-Sadr de la localité d’Aïnata.

Elle rapporte l’explosion d’un engin explosif antipersonnel visant une force israélienne qui se déplaçait sur la route menant de la localité de Aïtaroun vers Aïnata, tuant et blessant ses membres, tandis que des véhicules d’évacuation intervenaient sous un épais nuage de fumée pour évacuer les blessés des environs du port de Naqoura après que celui-ci ait été ciblé par un drone.

De même, la résistance a bombardé des rassemblements de soldats et de véhicules d’occupation sur la colline de Friz à Aïnata et sur la colline de Sal’a à Qantara, ainsi qu’aux alentours de l’école Deir Siryan et de la zone radar dans la ville d’Al-Bayada, par des salves répétées de roquettes et d’obus d’artillerie.

Trois chars frappés

Des chars ont aussi été pris pour cible dans les localités de Beit Lif et d’Al-Qawzah, à l’aide de missiles guidés, d’obus tandem et d’engins explosifs.

Média de guerre a diffusé les images des tirs qui ont frappé trois chars Merkava israéliens, le 25 mars, à Khallet Emay dans les terres de la localité de Debel au Sud-Liban

Il est aussi question dans les déclarations de Média de guerre qu’un bulldozer militaire D9 a également été détruit lundi sur la colline d’Al-Sal’a dans la localité d’Al-Qantara par un drone kamikaze qui a réussi un tir direct.

Bases et sites militaires

Quant aux bases stratégiques, La résistance a rapporté avoir ciblé lundi la base de Glilot où se trouve le quartier général de l’unité de renseignement militaire 8200, située à 110 km de la frontière libano-palestinienne, dans la banlieue de Tel Aviv, avec une salve de missiles de haute qualité.

La résistance a également ciblé la base navale de Haïfa, avec un barrage de roquettes de haute précision et les infrastructures militaires dans la région de Krayot, au nord de la ville occupée de Haïfa avec des tirs de roquettes.

Ont aussi été visés la base Filon au sud de Rosh Pina par une salve de missiles et de drones de haute qualité, ainsi que le site militaire Hadab Yaron.

Trois colonies

La résistance a aussi ciblé les colonies de Kiryat Shmona, Yeron et Nahariyya avec des tirs de roquettes intensifs, « en riposte aux attaques continues de l’occupant contre les civils et à la destruction des habitations, et en application des avertissements précédents adressés aux localités du nord ».

Dans ses communiqués, la résistance indique que ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à contrer les tentatives israéliennes d’avancée en territoire libanais et constituent une réponse à l’agression israélienne de grande ampleur contre le Liban, qui a repris le 2 mars dans le cadre de l’opération Al-‘Asf al-Ma’koul (Paille Rongée).

Un sergent tué

Plus tôt dans la journée, le porte-parole de l’armée israélienne a annoncé, sous la rubrique « autorisé à la publication », la mort d’un sergent de l’armée et la blessure d’un autre lors des combats du sud du Liban, notant qu’il était un combattant du bataillon 9, brigade (401). Il a indiqué qu’il a succombé à la suite d’un missile antichar tiré pendant la nuit vers un char appartenant au 9e bataillon opérant dans la région du sud du Liban, selon une enquête préliminaire sur l’incident.

Après cela, deux missiles antichars supplémentaires ont été tirés vers la zone lors des tentatives d’évacuation, tandis que 5 soldats ont été blessés, certains grièvement, après qu’une force du 82e Bataillon, dans la chaîne de montagnes Ramim a subi des tirs de missiles antichars.

Dimanche, les médias israéliens ont rapporté que la Résistance islamique au Liban « a failli tuer vendredi soir un commandant militaire sur le terrain dans le secteur occidental de la frontière », et qu’« un officier supérieur a été blessé lors de l’incident »

« Le bourbier libanais »

La chaîne 12 israélienne a mis en garde contre le bourbier libanais : « Nous avons vécu trop longtemps dans le bourbier libanais, et nous ne voulons certainement pas y retourner », a-t-elle assuré.

La chaîne israélienne Channel 14 a averti que le problème sur le front libanais est que « les forces sont en mouvement constant et sont exposées », car « le Hezbollah tire profit du terrain, qui joue en sa faveur, et cible ces forces ».

La chaîne israélienne constate que le Hezbollah « tire des projectiles à courte portée sur les forces israéliennes à l’intérieur du sud du Liban, tels que des mortiers, des missiles antichars, des roquettes et des drones d’attaque », ce qui « constitue un défi majeur ».

Elle a expliqué que le missile antichar est « une arme de précision, et qu’il est très difficile de détecter ceux qui le lancent », notant que « trois incidents se sont produits dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures, avec un nombre considérable de blessés, dont certains graves ».

Source : Divers