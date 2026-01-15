Iran : Décapitations et immolations comme Daech. Projets de scission. 400 mille signalements. Retour à la normale

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a rendu compte de cas de décapitations et d’immolations perpétrées entre jeudi et samedi de la semaine passée par des émeutiers dans une lettre adressée au Secrétaire général de l’ONU.

Ce qui selon lui, rappelle curieusement les actes de Daech, soulignant que « des manifestations pacifiques avaient été sabotées par des éléments terroristes ».

Evoquant aussi un usage généralisé d’armes à feu, Araghchi a appelé à « la condamnation de tous les actes terroristes commis durant les troubles ». Il a également qualifié de « trompeuses et honteuses » les affirmations américaines concernant le soutien aux droits de l’homme en Iran, insistant sur le rejet par son pays de toute forme d’ingérence étrangère et sur son engagement à protéger son intégrité territoriale et ses intérêts.

Vidéo: Un policier tué

Deux émeutiers poids lourds arrêtés

Les services de renseignement des Gardiens de la révolution ont annoncé jeudi avoir arrêté plusieurs responsables qui ont commandé les émeutes qui ont sévi en Iran, depuis fin décembre dernier.

Deux d’entre eux sont des poids lourds : le premier est le coordonnateur et principal lien entre les groupuscules favorables au régime du Shah et l’entité « israélienne ». Il a été capturé dans le sud du pays.

Le second est le leader d’un groupuscule séparatiste, selon les renseignements du CGRI qui n’a pas précisé le lieu où il a été arrêté. Il s’apprêtait à attaquer deux quartiers militaire et policier à proximité des frontières lorsqu’il a été capturé.

Des médias iraniens avaient rendu compte ces derniers jours de groupuscules originaires du Sistan-Baloutchistan à l’est du pays et d’autres originaires du Kurdistan iranien à l’ouest ayant participé activement aux émeutes.

Des équipes arrêtées dans 9 gouvernorats

Toujours selon les Renseignements des gardiens de la révolution, des équipes spéciales chargées des combats dans les rues ont été démantelées. Leurs membres ont été arrêtés dans 9 gouvernorats iraniens.

Les gardiens ont aussi révélé avoir identifié 31 éléments qui étaient sur le point de collaborer avec le Mossad israélien.

Projet de scission : à chaque région sa constitution

Pour sa part, le ministre iranien de la Défense Aziz Nassir Zadeh a déclaré détenir des informations précises sur un projet américano-israélien destiné à diviser l’Iran.

Selon lui, les USA, l’entité sioniste et leurs alliés ont établi des sièges pour les séparatistes et les terroristes pour gérer leurs complots séparatistes.

« Nous avons détecté que les USA et l’entité israélienne ont soutenu les opérations de contrebande d’armes et ont fourni toute l’aide financière et logistique aux séparatistes », a-t-il affirmé, selon les médias iraniens.

« Nous avons des informations que les Américains et les Israéliens planifiaient pour que chaque région séparée écrive sa propre constitution », a ajouté Nassir Zadeh.

Tarifs des mercenaires

Et de poursuivre : « nous avons la liste des tarifs des mercenaires ennemis : en échange de chaque meurtre 500 millions de tomans, 200 millions pour chaque voiture incendiée et 80 millions pour chaque commissariat de police et 15 millions de tomans pour tout autre acte de sabotage ».

Dans ce contexte, l’un émeutiers arrêté a révélé avoir reçu 900 millions de tomans en échange de tels actes.

Vidéo : Un saboteur arrêté a avoué : « Nous avons incendié le sanctuaire Sabz Qoba dans la province du Khouzestan au sud pour le transformer en boîte de nuit !!!

Les renseignements iraniens ont précisé avoir reçu quelque 400 mille signalements d’activités suspectes et de menaces terroristes potentielles de la part des citoyens qui ont permis d’arrêter les émeutiers.

Les correspondants en Iran rapportent ce jeudi que la situation est revenue à la normale dans les villes iraniennes.

Selon le chef de la diplomatie iranienne, « le calme règne » à présent dans le pays et les autorités ont le « contrôle total » de la situation.

Pas de peine de mort pour Soltani

En outre, l’Iran a annoncé jeudi que l’émeutier Erfan Soltani ne serait pas condamné à mort après sa récente arrestation

Erfan Soltani est incarcéré à la prison de Karaj, près de Téhéran, et accusé de rassemblements contre la sécurité nationale et de propagande contre le système, a déclaré le pouvoir judiciaire iranien, précisant que la loi ne prévoyait pas la peine capitale pour ces chefs d’accusation.

« S’il est reconnu coupable il sera condamné à une peine de prison », a ajouté le pouvoir judiciaire.

Donald Trump argue s’inquiéter pour son sort et celui de ses semblables pour menacer intervenir militairement en Iran.

Mercredi, il avait cependant affirmé avoir été informé « par des sources très importantes » que « les tueries ont pris fin » et que les exécutions prévues de manifestants n’auraient finalement « pas lieu ».

« On observera ça et on verra quelle est la suite », a-t-il ajouté à propos d’une éventuelle action militaire.

Les manifestations initialement liées au coût de la vie qui avaient commencé le 28 décembre ont été confisquées par des groupes d’émeutiers armés d’armes légères à feu, de poignards, d’épées et d’autres armes non létales et soutenus par les Etats-Unis, Israël et les puissances occidentales.

Source : Divers