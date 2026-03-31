C’est l’Arabie saoudite qui a ordonné l’expulsion de l’ambassadeur iranien au Liban

Rien n’est plus dangereux que le projet israélien combattu par la Résistance au Sud-Liban, si ce n’est la gestion par le pouvoir de la guerre qui embrase la région. Ce dont nous témoignons aujourd’hui n’est pas une simple mesquinerie liée à un différend politique ordinaire, mais une phase avancée d’engagement total et absolu dans l’axe d’hostilité à la Résistance, agissant comme si la guerre était terminée et tranchée en faveur d’un camp.

Sur cette base, le pouvoir continue de fabriquer des crises politiques marginales pour compenser son échec à remplir son engagement de désarmer la Résistance, par des démonstrations de force futiles. C’est ce qu’il a fait dans le dossier de l’ambassadeur iranien à Beyrouth, Mohammad Reza Sheibani, en prenant la décision de l’expulser sans motif clair, si ce n’est l’exécution de diktats extérieurs.

Le quotidien libanais Al-Akhbar a appris que l’affaire de l’expulsion de l’ambassadeur iranien a provoqué une crise de confiance majeure entre les présidents Joseph Aoun et Nabih Berri. Ce dernier a confié à ses visiteurs qu’il s’était mis d’accord avec le président de la République sur une coordination totale concernant toute mesure liée au cours de la guerre, mais qu’il a été surpris, non pas par l’initiative du ministre des Affaires étrangères Youssef Raggi, mais par l’absence de démenti du président Aoun quant au fait que cette mesure ait été prise en coordination avec lui.

Selon des sources informées, la décision de Raggi a été prise essentiellement à la demande de l’Arabie saoudite elle-même.

Les responsables du dossier libanais à Riyad ont commencé leurs incitations dès les premiers jours de la guerre, exigeant d’abord des positions officielles et politiques condamnant les attaques de missiles iraniennes contre les bases américaines dans le Golfe.

Ils ont ensuite demandé à leurs alliés au Liban de prendre des mesures concrètes, s’enquérant de la capacité des forces alliées à organiser un mouvement populaire, avant d’être frappés par le constat que, si une telle action avait lieu, elle se limiterait aux partisans des partis des Forces Libanaises (FL) et des Kataëb, car « le public sunnite ne semble pas enthousiasmé par cette démarche ».

Les alliés de l’Arabie saoudite ont répondu qu’ils s’apprêtaient à organiser une conférence nationale pour répondre à tout, ce qui s’est concrétisé plus tard sous la forme de la « réunion de la chorale saoudienne à Maarab ».

Le chef des FL, Samir Geagea, s’est engagé à franchir le pas, mais a demandé une couverture ou une non-opposition des présidents Aoun et Nawaf Salam.

C’est précisément sur ce point que l’affaire s’est enlisée.

Le Premier ministre n’a pas informé les ministres de la réalité des contacts concernant la décision de Raggi, mais il a affirmé qu’il ne demanderait pas de revenir dessus.

Au contraire, il s’est employé à satisfaire la demande saoudienne en multipliant les prises de position, demandant alors à la chaîne « Al-Arabiya – Al-Hadath » de lui accorder un entretien, où il a mis l’accent sur le rôle des Gardiens de la Révolution en Iran.

Quant au président de la République, il a déclaré qu’il « ne pourrait pas faire face aux pressions extérieures, d’autant plus que l’État n’a rien à offrir aux capitales influentes ».

Alors qu’il a été rapporté que le conseiller du président, Jean Aziz, s’était chargé de fournir une couverture par une position n’engageant le président à rien, ce dernier s’est efforcé, les jours suivant la décision, de nier tout lien avec l’affaire, affirmant que ce n’était pas lui qui avait signifié à Raggi son accord pour cette mesure.

Selon une source ministérielle très bien informée, « la décision d’expulser l’ambassadeur s’est avérée être une décision entièrement saoudienne, au point que les États-Unis, qui ne s’opposent pas à une telle mesure, n’y étaient pour rien ».

Cela a été confirmé par les propos de l’ambassadeur américain à Beyrouth, Michel Issa, à ceux qui l’interrogeaient : « Washington est occupée par des sujets plus importants que les détails libanais ».

Les piliers du pouvoir à Beyrouth, après le boycott de la séance par les ministres du tandem Amal-Hezbollah, ont promu ce qu’ils considéraient comme une solution en affirmant qu’il « ne faut pas amplifier l’affaire, et que l’Iran peut nommer un nouvel ambassadeur pour que l’histoire s’arrête là ».

Mais outre le refus du tandem, la position de l’Iran a été un choc pour le pouvoir.

À l’expiration du délai fixé par Raggi pour que l’ambassadeur quitte le Liban (dimanche soir), une position officielle iranienne est tombée lundi confirmant que Sheibani reste en poste.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a affirmé : « Notre ambassadeur restera à Beyrouth et ne partira pas comme l’a demandé le ministère libanais des Affaires étrangères ».

Cette confirmation iranienne est intervenue après des informations faisant état du maintien de Sheibani au Liban malgré l’expiration du délai, suite au retrait de son accréditation.

Dans ce cadre, des sources suivant le dossier ont déclaré : « C’était prévisible, Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam savaient que la crise finirait ainsi. Salam a d’ailleurs répondu à l’un de ses interlocuteurs sur le sort de l’ambassadeur : « Qu’il reste assis » ».

Cependant, l’affaire pourrait constituer le terreau d’un nouveau problème au sein même du gouvernement, avec la fuite d’informations par Geagea selon lesquelles les ministres des FL exigeront, lors de la prochaine séance, que les services de sécurité et judiciaires prennent des mesures exécutives pour expulser l’ambassadeur. Ils menaceraient également de rompre les relations diplomatiques avec l’Iran, d’expulser tous les responsables iraniens et de ne plus accorder de visas aux Iraniens.

On ignore la véracité des propos rapportés par un responsable des FL citant son chef, selon lesquels il pourrait boycotter le gouvernement ou en démissionner, sachant qu’une telle démarche ne conviendrait pas à ce que souhaitent l’Arabie saoudite et les États-Unis actuellement.

Avec le lancement de la campagne réclamant la fermeture de l’ambassade de l’Iran et l’expulsion de tout son personnel, Geagea a écrit sur son compte « X » : « Au ministère iranien des Affaires étrangères : violer les décisions du gouvernement libanais n’est pas un acte d’héroïsme. Outrepasser les lois n’a jamais été considéré comme un exploit. La décision du gouvernement iranien de maintenir son ambassadeur au Liban malgré la décision du gouvernement libanais de lui demander de quitter le territoire est le comble du mépris des lois internationales et des protocoles entre États ».

Bien que les piliers du pouvoir au Liban, tout comme les forces hostiles à la Résistance, ne se soucient guère de la concordance de leurs positions avec celles de l’ennemi israélien, le ministre des Affaires étrangères de l’ennemi, Gideon Sa’ar, a attaqué hier l’État libanais, le qualifiant d’« État virtuel occupé par l’Iran ».

Sa’ar a déclaré : « La semaine dernière, le ministère libanais des Affaires étrangères a annoncé solennellement que l’ambassadeur iranien est persona non grata et a fixé un délai pour son expulsion. Ce délai a expiré hier. Ce matin, l’ambassadeur iranien boit toujours son café à Beyrouth et se moque de l’État hôte. De plus, les ministres du Hezbollah occupent toujours leurs postes au sein du gouvernement libanais ».

Il a conclu par une menace supplémentaire : « Le Liban ne retrouvera pas sa liberté tant qu’une décision ne sera pas prise à Beyrouth pour affronter l’occupation iranienne et son bras exécutif, le Hezbollah ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar