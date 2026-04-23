Liban : En réponse à l’agression israélienne, la Résistance cible un véhicule, un rassemblement de soldats et abat des drones

Mercredi à 18h00 heure locale, la Résistance islamique au Liban a ciblé un véhicule de commandement militaire israélien, un Hummer, dans la ville de Qantara, à l’aide d’une frappe de drone. Le drone a atteint sa cible de plein fouet.

Dans un communiqué, la Résistance a confirmé que « cette opération est une riposte à la violation du cessez-le-feu par l’ennemi israélien et à ses attaques contre la ville de Taybeh, dans le sud du pays ».

La Résistance islamique a également ciblé « un rassemblement de soldats israéliens à Qantara par une frappe de drone, en représailles à une attaque de drone israélienne contre la ville de Yahmar al-Shaqif, dans le sud du Liban ».

Dans un communiqué, la Résistance islamique a affirmé : « En réponse à la violation de l’espace aérien libanais par l’ennemi israélien, des combattants de la Résistance ont abattu quatre drones de reconnaissance israéliens dans la ville de Mansouri à 18h00 heure locale ».

Auparavant, la Résistance avait ciblé une position d’artillerie récemment établie par l’armée d’occupation dans la ville de Bayada, en réponse à la poursuite des agressions israéliennes contre des villages du sud du Liban par des tirs d’artillerie.

Dans ce contexte, les médias militaires ont diffusé des images de l’opération de la Résistance islamique du 4 avril, montrant le bombardement en piqué d’un char Merkava israélien dans la ville de Bayada, au sud du Liban.

À Taybeh, deux martyrs sont tombés lors d’une attaque israélienne contre une voiture, ainsi que la journaliste Amal Khalil qui a été visé par un raid israélien alors que la journaliste Zeinab Faraja été grièvement blessée.

Les forces d’occupation ont empêché les ambulances d’atteindre le lieu de l’attaque et de transporter les deux journalistes blessées jusqu’à ce que la Croix-Rouge puisse évacuer Zeinab Faraj. Les recherches pour retrouver Amal Khalil se poursuivent, entravées par l’occupation.

« Un drone israélien a frappé la ville de Yahmor al-Shaqif, tuant deux personnes et en blessant deux autres », selon le ministère libanais de la Santé.

L’occupation israélienne viole le cessez-le-feu temporaire, en vigueur depuis le 17 avril, pour une durée de dix jours, en poursuivant son offensive contre plusieurs villages du sud du Liban, notamment des villages frontaliers. Des drones israéliens continuent également de violer l’espace aérien libanais.

Parallèlement, le secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naïm Qassem, a souligné que « le cessez-le-feu implique la cessation complète de toutes les hostilités, insistant sur le fait que la résistance ne fait pas confiance à l’ennemi et que ses combattants sont sur le terrain, prêts à riposter à toute violation ».

Source : Médias