CBS News : Les capacités militaires de l’Iran dépassent largement les prétentions de l’administration Trump

CBS News, citant des responsables proches des services de renseignement, a révélé que « la République islamique d’Iran possède des capacités militaires bien supérieures à celles que la Maison Blanche et le Pentagone ont publiquement reconnues ».

Trois responsables ont indiqué à la chaîne « qu’environ la moitié du stock iranien de missiles balistiques et de systèmes de lancement associés était restée intacte au moment du cessez-le-feu entré en vigueur début avril ».

Sur le plan naval, les responsables ont confirmé « qu’environ 60 % des capacités navales des Gardiens de la révolution demeurent opérationnelles, notamment les patrouilleurs rapides ».

Des responsables ayant requis l’anonymat ont déclaré que « malgré l’intense campagne américano-israélienne qui a ciblé des milliers de sites iraniens, y compris des installations de stockage et de production , l’armée de l’air iranienne est toujours présente ».

Ils ont ajouté qu’ils estiment qu’« environ les deux tiers de l’armée de l’air iranienne restent opérationnels malgré les frappes ».

Malgré les déclarations répétées du président Trump concernant la neutralisation totale des capacités militaires iraniennes, tant balistiques que navales, la réalité sur le terrain prouve le contraire, Téhéran continuant d’imposer ses équations sécuritaires et militaires.

Source : Médias