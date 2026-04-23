Peine de mort contre les détenus palestiniens : une coalition juridique pour traduire en justice des responsables israéliens

Waves of Freedom France (WOFF) annonce la signature d’un mémorandum d’entente avec le Centre de recherche et de plaidoyer pour les droits humains (CENTHRA), en Malaisie, et la Coalition mondiale pour mettre fin à l’occupation de la Palestine (SANED), établissant un cadre de coopération juridique internationale dédié à la poursuite des crimes graves commis en violation du droit international.

Le communiqué publié ce mercredi depuis Bruxelles indique que cette coopération est officiellement lancée en marge du Congrès parlementaire mondial Sumud, le 22 avril 2026 à Bruxelles, soulignant la dynamique politique et juridique internationale croissante en faveur d’efforts coordonnés pour lutter contre les violations graves du droit international et promouvoir la responsabilité par le biais d’un engagement multilatéral.

Le texte précise :

« Dans ce contexte, nous annonçons le dépôt d’une plainte en France visant des responsables israéliens pour leur rôle dans l’adoption et la mise en œuvre de la loi instaurant la peine de mort contre les détenus palestiniens, adoptée par la Knesset en mars dernier. Cinq autres actions seront intentées d’ici la fin de la semaine dans plusieurs juridictions européennes. Ces poursuites visent notamment Itamar Ben-Gvir, Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel, Nissim Vaturi, ainsi que Benjamin Netanyahu, pour leur responsabilité individuelle dans la rédaction, le soutien et l’adoption de cette législation », precise le texte.

Et de poursuivre : « Les actes dénoncés constituent de graves violations des Conventions de Genève, notamment dans la mesure où ils instaurent un cadre discriminatoire et portent atteinte au droit à la vie, et peuvent constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des actes de torture, tous punissables en vertu du principe de compétence universelle.

À ce titre, ces actes engagent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs et ne sauraient rester impunis.

La signature de ce protocole d’accord marque également le lancement d’une coalition juridique mondiale réunissant des acteurs d’Europe, d’Asie et d’ailleurs, dans le but de coordonner les actions en justice, de renforcer les mécanismes de poursuite et de favoriser une réponse internationale aux crimes graves commis par Israël. »

Selon le communiqué, cette coalition est ouverte à toutes les organisations, collectifs juridiques, institutions et défenseurs des droits humains qui souhaitent se joindre à cette mobilisation.

Et de conclure : « WOFF, CENTHRA Malaisie et SANED appellent toutes les organisations, juristes, institutions et acteurs des droits humains à rejoindre cette coalition, afin de garantir que les auteurs de ces crimes graves, en particulier ceux commis par Israël, sont poursuivis et que le droit international soit pleinement respecté.

Rejoignez-nous. Une coalition mondiale est en train de se former… Une coalition unie autour d’un message clair : Non à l’impunité. »

Des contacts presse ont été fournis pour rejoindre et soutenir cette action :

Lyna AL TABAL woff.lal@proton.me

Brahim Marzouki woff.bma@proton.me

Azril Mohd Amin azril@centhra.org

Hanan Aruri hananaruri@proton.me