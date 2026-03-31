Offensive éclair de la force navale du CGRI: Navires et sites israélo-US ciblés dans les eaux du Golfe. De nouveaux missiles tombent à Tel-Aviv, Bnei Brak et Petah Tikva

Les Relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont publié un communiqué dans lequel ils ont affirmé que « la force navale des Gardiens de la Révolution a mené, dans le cadre de la 88e vague de l’opération « Promesse Tenue 4 » et sous le slogan « Ô Fatima Al-Zahra », une attaque violente infligeant des frappes mortelles aux objectifs américano-sionistes.

« Lors de cette attaque éclair, un porte-conteneurs appartenant à l’entité sioniste, nommé Express Halfong, a été touché dans les eaux centrales du Golfe par des missiles balistiques tirés par la force navale des Gardiens de la Révolution », a précisé le CGRI.

Et d’ajouter : « Dans une seconde opération combinée, un point de rassemblement des forces de l’US Marine Corps sur les côtes des Émirats, où ils se cachaient dans un site camouflé hors des bases militaires, a été ciblé par des drones suicides qui l’ont frappé avec précision ».

« Dans une autre phase de l’opération, un système anti-drones (Hawk) appartenant à la 5e Flotte américaine, stationné à l’extérieur de la base près de l’aéroport de Manama à Bahreïn, a été détruit à l’aide de drones d’attaque.

De même, deux radars avancés d’alerte précoce situés sur la base « Jaber Al-Ahmad » des forces américaines ont été visés par des drones », a-t-on poursuivi de même source.

La force navale des Gardiens de la Révolution a en outre annoncé que « le détroit d’Ormuz est sous un contrôle total et rigoureux, conformément aux ordres du Guide Suprême, et que tout mouvement de l’ennemi sera sous le feu des missiles et des drones, confirmant la poursuite des opérations ».

Les succès de cette opération ont été dédiés à l’âme du commandant martyr, l’amiral Alireza Tangsiri, ainsi qu’aux autres martyrs de la force navale des Gardiens de la Révolution.

La force navale a également réaffirmé son engagement à poursuivre la voie du martyr Tangsiri avec force et fermeté.

De nouveaux missiles tombent à Tel-Aviv, Bnei Brak et Petah Tikva

Par ailleurs, 13 Israéliens ont été blessés à Tel-Aviv, Bnei Brak et Petah Tikva à la suite de la chute de têtes à sous-munitions iraniennes, ont rapporté les médias israéliens.