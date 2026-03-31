Médias israéliens : nouvelles tactiques du Hezbollah. Des antichars plus perfectionnés.

Les médias israéliens se penchent de plus en plus sur les combats au Sud-Liban entre les forces ennemies israéliennes et les combattants de la Résistance islamique.

« Nouvelles tactiques du Hezbollah »

La chaîne israélienne i24 NEWS a cité des sources sécuritaires affirmant que l’armée israélienne est confrontée à des difficultés sans précédent pour faire face aux nouvelles tactiques du Hezbollah, notamment l’utilisation de petits groupes de combattants pour frapper les forces avec précision.

Les sources ont souligné que ces tactiques avaient entraîné des pertes tangibles et forcé une réorganisation des plans opérationnels sur plusieurs sites.

Elles ont ajouté que les missiles antichars utilisés par le Hezbollah sont plus perfectionnés qu’auparavant, ce qui témoigne de préparatifs antérieurs et d’une escalade dans la nature de la confrontation.

I24 NEWS a fait part de désaccords au sein du cabinet israélien concernant l’élargissement du champ d’application des opérations terrestres.

Selon la chaîne israélienne, citant des sources israéliennes, l’hôpital Rambam a à lui seul signalé plus de 50 soldats israéliens blessés jusqu’à présent, tandis que d’autres hôpitaux n’ont pas encore annoncé l’ampleur des pertes dans les rangs de l’armée ni le nombre de blessés.

« Nos forces sont exposées au Hezbollah »

Quant à la chaîne israélienne Channel 14, elle a constaté que « le problème au Liban est que les forces militaires sont constamment en mouvement et sont exposées aux éléments du Hezbollah qui profitent du terrain et les prennent pour cible ».

Quelques kilomètres

La chaîne israélienne Channel 12 a révélé que l’armée n’a pénétré que de quelques dizaines de kilomètres en territoire libanais, et que cette lacune se faisait clairement sentir dans les combats à l’intérieur du Liban.

Faisant remarquer que les combattants du Hezbollah sont bien préparés et largement déployés, elle a fait part que les forces armées déployées au sol dans le sud du Liban subissent des tirs nourris de missiles antichars et de drones d’attaque, en plus de roquettes, ce qui a entraîné un nombre important de victimes.

Source : Médias