Lula : «Quand allons-nous enfin empêcher les pays puissants d’agir comme s’ils possédaient le monde ?»

Pour les lecteurs vivant aux États-Unis et en Europe, il est souvent difficile de sortir du cadre de pensée biaisé que nous imposent les médias de masse et d’appréhender la réalité mondiale. Après tout, les États-Unis ne représentent qu’un peu plus de 4% de la population mondiale, et l’Europe 9% supplémentaires. Ce constat est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de se mobiliser pour stopper la course meurtrière menée par Londres vers une confrontation nucléaire avec la Russie et la Chine, qui instrumentalisent désormais les conflits en Iran et en Ukraine.

La fondatrice de l’Institut Schiller, Helga Zepp-LaRouche, a affirmé à plusieurs reprises, notamment lors de sa conférence en ligne du 25 mars, que «les solutions à la crise dont nous discutons ici sont débattues dans le monde entier, et en particulier par la majorité mondiale. Ces pays entendent mettre fin à cinq siècles de colonialisme, principalement grâce à l’initiative «la Ceinture et la Route», aux BRICS et à d’autres initiatives similaires. Je ne pense pas qu’ils renonceront à cet effort tout à fait légitime».

Comparons cela aux propos tenus le 21 mars par le président brésilien Lula da Silva, membre fondateur des BRICS, lors du Forum de haut niveau CELAC-Afrique à Bogota, en Colombie : «Nous ne sommes plus des pays colonisés. Nous avons conquis notre souveraineté avec notre indépendance. Nous ne pouvons permettre à personne de s’ingérer dans nos affaires et de violer l’intégrité territoriale de chaque pays», a-t-il averti. «Quand allons-nous enfin agir pour empêcher les pays les plus puissants de se comporter comme s’ils possédaient les plus fragiles ? […] Celui qui possède le plus de canons, de navires, d’avions, d’argent, pense-t-il être le maître du monde ?»

Lula a demandé : «Quand allons-nous dire que ce n’est pas normal ? Quand allons-nous dire que nous voulons rétablir des relations civilisées entre les nations, que nous n’accepterons pas la fin du multilatéralisme et que nous veillerons à ce que seule la paix permette aux pays pauvres de se développer ?… Et quand allons-nous réagir ?»

Lula était inflexible : «Ils essaient de nous coloniser à nouveau», a-t-il averti, citant les cas de Cuba et du Venezuela. «Nous devons le crier haut et fort pour que cela ne se reproduise pas dans d’autres pays, comme cela s’est produit récemment à Gaza».

L’EIR organise une table ronde d’urgence pour discuter précisément de ces questions et des solutions possibles, provisoirement prévue pour le 6 avril. C’est également la date que le président américain Donald Trump a annoncée comme son «ultimatum reporté» à l’égard de l’Iran, après quoi il a déclaré qu’il reprendrait les bombardements des infrastructures énergétiques et industrielles iraniennes, à moins que l’Iran ne capitule face aux exigences américaines d’une capitulation sans condition. Bien sûr, rien ne garantit que Trump attendra le 6 avril pour une nouvelle série d’attaques, et de fait, Israël a déjà continué de bombarder les aciéries iraniennes, la centrale nucléaire de Bouchehr, etc. Il est également possible, voire probable, que Trump tente d’envoyer des soldats américains au sol en Iran, malgré l’absurdité de cette idée.

Nous sommes donc engagés dans une course contre la montre. Des politiques alternatives doivent être présentées, débattues et mises en œuvre dans des délais records. La politique nécessaire pour l’ensemble de la région – de l’Inde à la Méditerranée, du Caucase au golfe Persique – est une politique de reconstruction et de dialogue des civilisations, à l’instar du Plan Oasis proposé en 1975 par le célèbre économiste et homme d’État américain Lyndon LaRouche, et aujourd’hui actualisé par Helga Zepp-LaRouche et l’Institut Schiller.

«Nous devons envisager un développement économique commun, fondé sur le concept du Plan Oasis, pour l’ensemble de la région», a déclaré Zepp-LaRouche lors de la réunion de la Coalition internationale pour la paix le 27 mars. «Il faudrait d’abord construire des canaux reliant la Méditerranée à la mer Rouge et à la mer Morte ; utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques pour dessaler de grandes quantités d’eau de mer, afin de reverdir le désert, de créer des forêts, des terres agricoles, des vergers, et d’alimenter les infrastructures grâce à cette eau. Nous pourrions ainsi créer des corridors de développement, comme celui reliant la Chine et le Pakistan, et le corridor de transport Nord-Sud de Saint-Pétersbourg à Chabahar, voire jusqu’en Inde, et les connecter à d’autres corridors de développement, reliant ces pays à la Turquie, à l’Afrique et à l’Europe. Car dans l’Antiquité, cette région était le carrefour de la Route de la Soie, un lieu d’échanges commerciaux et d’innovations scientifiques, technologiques, artistiques, intellectuels et philosophiques entre les trois continents. C’est ce que cette région peut redevenir».

Par Dennis Small

Sources: EIR-A LaRouche Publication via China Beyond the Wall; Réseau international.