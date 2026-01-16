‘Israël’ entame la 2ème phase de l’accord de Gaza par des bombardements: des dizaines de martyrs en quelques heures

L’armée d’occupation israélienne a entamé la 2ème phase de l’accord de cessez-le-feu par des assassinats et des bombardements continus contre la bande de Gaza, faisant 16 martyrs et des dizaines de blessés au cours des dernières 24 heures.

Ashraf al-Khatib, un chef des Brigades Al-Quds, est tombé en martyre, ainsi que son épouse et l’un de ses enfants et 3 autres personnes ont été blessées lors d’un bombardement israélien visant le camp de réfugiés de Nouseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Par ailleurs, le bilan du bombardement israélien ayant ciblé le domicile de la famille al-Hawli, à l’ouest de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, s’est alourdi à cinq martyrs, dont le commandant des Brigades Qassam, Mohammad al-Hawli.

Deux civils ont également péri suite à un bombardement par l’occupation de la cour d’une maison appartenant à la famille al-Jarou, à l’ouest de Deir al-Balah.

Tôt vendredi matin, trois Palestiniens sont tombés en martyre lorsque des avions de reconnaissance israéliens ont frappé un poste de contrôle de la police au carrefour de Naboulsi, au sud-ouest de la ville de Gaza.

Il convient de noter que depuis la conclusion de l’accord du cessez-le-feu le 11 octobre, le nombre total de Palestiniens tués par ‘Israël’ s’élève à 451 martyrs et 1 251 blessés.

Ainsi, 71 441 Palestiniens sont tombés en martyre et 171 329 ont été blessés depuis le début de la guerre génocidaire contre Gaza lancée le 7 octobre 2023.