Araghchi répond aux accusations des pays arabes : « Ils sont responsables. Ils doivent s’abstenir d’assister les agresseurs ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a incité les pays de la région à s’abstenir de toute assistance ou collusion avec les agresseurs.

« Tous les pays sont responsables, y compris ceux de la région, de soutenir la paix et la stabilité dans la région et de s’abstenir de toute assistance ou collusion avec les agresseurs » a affirmé Abbas Araghchi lors d’un entretien téléphonique avec son homologue égyptien.

Dans les médias des pays du Golfe, des intervenants arabes multiplient leurs critiques à l’Iran lui reprochant « de ne pas respecter le bon voisinage » en attaquant les sites des bases américaines dans ces pays à partir desquels des missiles sont tirés et des avions de guerre américains décollent pour frapper l’Iran.

Dans un débat sur la chaine qatarie Al Jazeera, Hassan Ahmadiane le professeur des études du Moyen-Orient dans la faculté de Téhéran était seul contre 4 autres invités qui s’opposaient aux riposte iraniennes dans les pays du Golfe.

« Le bon voisinage ne signifie pas de laisser la voie libre aux autres de tuer ton peuple sur ton territoire… ces dénégations sur le rôle de ces Etat qui sont associés à l’agression ne changent pas la réalité. La réalité me dit que les Himars dont la portée atteint les 300 à 500 km et qui sont des missiles sol-sol bombardent le sud de l’Iran depuis le sud et non pas depuis des navires, ils sont lancés depuis des territoires…. Où sont donc ces territoires ? la réalité me dit que dans les trois premières frappes ont été lancées depuis Riyad. La réalité me dit l’appareil Awacs a été frappé à Riyad d’où le rôle de l’Arabie saoudite. Les avions américains décollent ou s’approvisionnent en carburant dans les aéroports des pays voisins pour frapper les régions iraniennes, lorsqu’on se tient au bord de ces eaux, on voit très bien d’où sont tirés les missiles, on n’a pas besoin d’équipements complexes pour voir la provenance des projectiles ».

En réponse au directeur du Centre al-Madar pour les études politiques Saleh al-Matiri qui accuse les Iraniens de « double standard » en lui demandant si le nombre des civils tués dans les pays du Golfe dans les frappes iraniennes n’a pas attiré son attention, Ahmadiane a dit : « ce qui m’a attiré l’attention c’est que mon voisin a donné son territoire à mon ennemi pour tuer mes fils dans une école au sud de l’Iran… 160 élèves, ça vous dit quelque chose ? »

L’Iran frappe régulièrement les bases militaires et les intérêts militaires américaines dans les monarchies du golfe en riposte aux attaques perpétrées contre ses sites civils et militaires.

Source : Divers