Khatam al-Anbiya révèle les raisons pour lesquelles les forces américaines ont été contraintes de bombarder leurs avions en Iran

Le QG Khatam al-Anbiya des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) a révélé par la voix de son porte-parole de nouveaux détails sur la destruction des avions militaires américains, lors de l’opération de sauvetage du second pilote de l’avion militaire abattu par les Iraniens le vendredi dernier. Il assure que les avions américains dépêchés pour cette mission ont été pris dans un feu nourri qui les a contraints à un atterrissage forcé avant d’être bombardés par les forces américaines investies dans cette opération.

« Plusieurs avions américains sont entrés en territoire iranien, mais grâce à l’éveil des forces armées, plusieurs de ces appareils ont été touchés dont deux avions de transport de type C-130 et deux hélicoptères Black-Hawk ce qui les a poussés à un atterrissage d’urgence dans une région au sud d’Ispahan », a déclaré Ebrahim Zolfaghari.

Et de poursuivre : « Alors que les forces iraniennes accomplissaient le siège de l’ennemi, l’ennemi a été contraint de bombarder les avions, leurs équipements et leurs pilotes en les bombardant avec intensité pour épargner l’offense au président américain ».

Des images des appareils détruits montrent ce qui pourrait être le crâne d’un militaire américain tué.

Le service des relations publiques du CGRI a indiqué avoir capturé le cadavre.

Selon le New York Times, citant un responsable sous couvert de l’anonymat, c’est l’unité spéciale de la marine américaine SEAL Team 6 – connue pour avoir participé à l’opération contre Oussama Ben Laden en 2011 – qui a été chargée de cette difficile mission, pendant que des avions d’attaque américains assuraient la couverture.

Deux des avions C-130 censés ramener l’aviateur et ses sauveteurs en lieu sûr sont restés bloqués sur une base isolée en Iran et ont dû être détruits pour les soustraire aux forces iraniennes, d’après des médias américains.

Ces derniers n’expliquent pas les raisons pour lesquels la avions sont restés bloqués et qui ont amené les forces américaines à ensuite utiliser trois autres appareils. Ils n’indiquent pas non plus ce qui s’est passé avec les équipages de ces appareils.

Selon The Telegraph, les avions détruits coûtent 100 millions de dollars chacun.

Les médias iraniens ont diffusé de nouvelles images des avions détruits.

Source : Divers