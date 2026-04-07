Forces yéménites : Des frappes ont été menées contre des cibles à Umm al-Rashrash lors d’une opération conjointe avec les Gardiens de la révolution et le Hezbollah

Les forces armées yéménites ont annoncé ce lundi, dans un communiqué, « le lancement d’une nouvelle opération militaire visant des sites à Umm al-Rashrash, dans les territoires palestiniens occupés ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré que « l’opération conjointe avec l’Iran et la Résistance islamique au Liban a visé ses cibles et que les opérations se poursuivraient jusqu’à ce que tous les objectifs soient atteints ».

Plus tôt dans la journée, les médias israéliens ont fait état d’une « attaque conjointe de grande envergure lancée depuis l’Iran, le Yémen et le Liban vers le cœur d’Israël », tandis que la télévision iranienne a annonçé officiellement que les forces armées ont lancé une nouvelle salve de missiles vers les territoires occupés ».

Les médias israéliens ont expliqué que « l’attaque se caractérisait par une répartition des tirs entre des frappes de drones depuis le Yémen et des tirs de missiles depuis le Liban, parfaitement synchronisés avec les tirs de missiles iraniens ». Le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que « l’Iran a ciblé la région centrale pour la deuxième fois en moins de 10 minutes ».

Source : Médias