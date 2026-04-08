Araghchi : Pour deux semaines… le passage sécurisé via Ormuz sera disponible en coordination avec nos forces armées

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué dans une publication sur la plateforme « X » que les forces armées iraniennes suspendront leurs opérations défensives en cas d’arrêt des attaques contre le pays. Il a souligné que le passage sécurisé via le détroit d’Ormuz sera disponible pour une durée de deux semaines, en coordination avec les forces armées iraniennes et dans le respect des contraintes techniques.

Araghchi a précisé que cette annonce est faite au nom du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, en réponse à la demande formulée par le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, et conformément à l’acceptation par les États-Unis du cadre général de la proposition iranienne en dix points comme base de négociation, parallèlement à la demande de Washington de mener les négociations sur la base de sa propre proposition en quinze points.

Il a adressé ses remerciements aux dirigeants du Pakistan pour leurs efforts inlassables et sincères visant à mettre fin à la guerre dans la région.

Le président américain Donald Trump a relayé la publication du ministre iranien des Affaires étrangères sur sa plateforme « Truth Social », reflétant ainsi une entente sur le cessez-le-feu et un engagement à mener les négociations à venir.

Au milieu de la nuit de mardi à mercredi, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a annoncé que l’Iran, avec le soutien du front de la Résistance au Liban, en Irak, au Yémen et en Palestine occupée, « a remporté une grande victoire au cours des 40 derniers jours face aux États-Unis et à ‘Israël’, après l’échec des forces américaines et israéliennes à atteindre leurs objectifs militaires et à imposer leur contrôle sur l’Iran », affirmant que les coups sévères portés à l’ennemi resteront gravés dans la mémoire historique de l’humanité.

De son côté, le président américain Donald Trump a également annoncé, via la plateforme « Truth Social », la suspension des bombardements et de l’offensive contre l’Iran pour une durée de deux semaines, à condition que la République islamique d’Iran accepte l’ouverture totale, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz.