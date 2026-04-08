Agression israélienne contre le Sud après le cessez-le-feu… Netanyahu : l’accord ne comprend pas le Liban

Malgré le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington, annoncé par le Premier ministre du Pakistan avec une confirmation de son lien avec le front du Liban, l’armée d’ennemie israélienne poursuit son agression contre le Sud, au moment où son chef de gouvernement a déclaré que l’accord n’inclut pas le Liban.

L’aviation de combat israélienne a mené des raids à l’aube, ciblant les localités de Rihane (district de Jezzine), Srifa, Borj Rahal, Mansouri et Abbassiyyeh (district de Tyr), Dibbin (district de Marjayoun) et Charkiyeh (district de Nabatiyeh), en plus de tirs d’artillerie intermittents ayant touché plusieurs zones frontalières.

De même, l’aviation de reconnaissance a mené un raid à l’aube du mercredi, ciblant une voiture sur la corniche maritime de Saïda qui était stationnée devant deux cafés (le café Al-Qalaa et Casa Café), selon les informations rapportées par l’Agence Nationale d’Information (ANI).

Ce ciblage a entraîné le martyre de 8 personnes et en a blessé 22 autres, comme l’a révélé le ministère de la Santé publique. Un drone israélien a également visé une voiture de type « Rapid » dans la zone de Ras al-Aïn Al-Samaïyya, et une autre à Siddiqine, où des blessés ont été signalés.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’« Israël soutient la décision de Trump de suspendre les attaques contre l’Iran pendant deux semaines, mais le cessez-le-feu ne comprend pas le Liban ».

Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien avait annoncé que l’Iran a remporté une « grande victoire » dans cette guerre qualifiée d’« injuste, illégale et criminelle », affirmant que « l’ennemi a subi une défaite historique écrasante et indéniable ».

Il a révélé que l’Iran a proposé un plan en 10 points, auquel les États-Unis ont été « contraints de consentir », et qui comprend : le maintien du contrôle de l’Iran sur le détroit d’Ormuz, la reconnaissance de son droit à l’enrichissement de l’uranium et la levée de toutes les sanctions qui lui sont imposées.

S’ajoutent également à ces points, l’indemnisation de l’Iran pour les dommages subis, le retrait des forces de combat américaines de la région et l’arrêt de la guerre sur tous les fronts, y compris le front lié à la « Résistance islamique au Liban ».