Victoire imminente et consignes de sécurité : Le Hezbollah s’adresse à sa base

À l’adresse du plus noble des peuples…

Au peuple de la Résistance, patient, inébranlable et sacrifié…

Aux habitants du Sud résistant, de la Bekaa altière et de la Banlieue fière…

Nous nous tenons aujourd’hui au seuil d’une grande victoire historique, qui se concrétisera grâce aux sacrifices des moudjahidines, au sang des martyrs, ainsi qu’à votre fermeté et votre patience sans égal.

En ces instants décisifs, nous vous appelons à davantage de patience, de constance et d’attente. Nous vous demandons de ne pas vous diriger vers les villages, localités et zones ciblées au Sud, dans la Bekaa et dans la banlieue sud de Beyrouth avant la proclamation officielle et définitive du cessez-le-feu au Liban. Car cet ennemi perfide et barbare, qui cherche à fuir l’image de sa défaite, pourrait recourir à des actes de traîtrise pour fabriquer une scène illusoire, suggérant ainsi qu’il a accompli un exploit qu’il n’a pu obtenir sur le terrain.

Si Dieu le veut, vous retournerez bientôt dans vos villages et vos foyers, dignes, la tête haute, honorés et victorieux, comme vous l’avez toujours été.